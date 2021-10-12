　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「200換400」夜市券搶光！他被掃攤笑歪　陳其邁曝再發10萬份

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府「高雄開就賺」活動加碼商圈夜市券，民眾只要持200元振興券就可兌換400元商圈夜市券，活動8日開放，原先規劃發放10萬份，在國慶連假後幾乎發光光，更有攤商賣到被掃攤，提早打烊笑得合不攏嘴。高雄市長陳其邁今（12）日表示，發沒三天原先預計的10萬份商圈夜市券就被搶光，預計下波會再增加10萬份，數位高雄券部分也一定會加碼。

▲▼高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱旋青年夜市攤商提早被掃攤，開心出示收取到的商圈夜市券。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄攤商搶攻國慶連假煙火商機，搭配200元換400元夜市商圈券助攻，排隊換券人潮爆發，不少民眾「馬上換馬上買」，凱旋青年夜市總經理劉坤松指出，有攤商本來一晚做5,000，這兩天賣到一晚1萬2，效果是很立即性的。

由於凱旋青年夜市就位在輕軌捷運站旁，晚上9點半過後已有近10攤被掃攤，照明燈都關了，消費者有如蝗蟲過境，已把食物都掃光，重現只有剛開幕時盛況，不少攤商把攤位收拾好蓋上帆布，邊點算收到的商圈夜市券，笑得合不攏嘴，大讚領到商圈夜市券消費者至少近半留下來消費，業績成長是以一至三倍來計算。

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁表示這波商圈夜市券反應相當熱烈，預告將再加碼發10萬份 。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今天受訪表示，商圈夜市券在國慶假期裡面反應非常熱烈，後續會繼續加碼，請大家拭目以待，另外在百貨業績部分，這幾天也都相對好非常多，高雄券發放也很熱烈，餐廳也是一樣超乎預期，喊話要大家放心，後續不管是加碼或是讓能用的點更加普及、受惠行業增加，有好消息就會立刻對外宣布。

陳其邁補充說，商圈夜市券發沒三天就把原先估計的10萬份量發光了，透露預計會再加增10萬份，另外，數位券部份也一定會再加碼。

經發局長廖泰翔說，商圈夜市券是「高雄開就賺」首波加碼活動，兌換倍率最好、使用範圍最廣，推出後引起熱烈迴響，首波將辦理至10月14日，後續會視大型節慶與中央振興券發放期程研議，讓振興券消費真正落地在商圈夜市攤商，目前已規劃第二波商圈夜市券振興方案，預計於11月啟動，相關內容將於近期公告。

▲▼高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱旋青年夜市攤商受惠商圈夜市券，開心出示營業收取到的商圈夜市券。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於高雄這波消費購物熱潮，三民區三民街攤集場主委周政霖也說，要兌換商圈夜市券的消費者真的很多，他自己在攤集場內賣八寶冰，普遍來說各攤都客滿，業績成長是疫情時的至少兩至三倍，算是恢復疫情前的水準，「生意真正足好」。

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
LIVE／「降一級」討論中　指揮中心最新說明
陳時中：下個月有更大接種計畫！　第二劑覆蓋率將衝6成
簡訊實聯制要錢！　3億元快花光了
愛偷吃原因找到了！　「這指數」愈高愈容易出軌
國旅券6組中獎末碼「為何僅1組抽三碼」？　觀光局給答案
舊存摺用完就丟？　過來人揭「1最大功用」：幸好有留著
快訊／台中首例打完BNT猝死！　60多歲男喊痠痛倒地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「teamLab未來遊樂園」預約系統大當機：將再公告開放時間！

LIVE／「降一級」指標討論中　指揮中心最新說明

國旅券6組中獎號碼今公布　唯獨這組抽「三碼」！觀光局幫解惑

宣布停班課慢好幾拍！饒慶鈴臉書貼文挨批甩鍋　台東縣府說話了

台中驚傳首例打完BNT猝死！62歲男喊痠痛疲倦　10天後突倒地亡

整個台東就是大美術館！雲門首度合作9m88　池上秋收藝術節開跑

國旅券5大重點整理！「怎使用、注意事項」一次看　幸運兒存起來

最美月曆來了！林務局2022「假面之森」驚豔出爐　明起開搶

高雄「200換400」夜市券搶光！他被掃攤笑歪　陳其邁曝再發10萬份

女兒端「五菜」慶生！單親媽收iPhone13現金蛋糕　這一湯更感人

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

「teamLab未來遊樂園」預約系統大當機：將再公告開放時間！

LIVE／「降一級」指標討論中　指揮中心最新說明

國旅券6組中獎號碼今公布　唯獨這組抽「三碼」！觀光局幫解惑

宣布停班課慢好幾拍！饒慶鈴臉書貼文挨批甩鍋　台東縣府說話了

台中驚傳首例打完BNT猝死！62歲男喊痠痛疲倦　10天後突倒地亡

整個台東就是大美術館！雲門首度合作9m88　池上秋收藝術節開跑

國旅券5大重點整理！「怎使用、注意事項」一次看　幸運兒存起來

最美月曆來了！林務局2022「假面之森」驚豔出爐　明起開搶

高雄「200換400」夜市券搶光！他被掃攤笑歪　陳其邁曝再發10萬份

女兒端「五菜」慶生！單親媽收iPhone13現金蛋糕　這一湯更感人

中日龍監督與田剛確定下台　名球評立浪和義接任

好食券罵聲連連！　網友灌爆經濟部臉書：列在名單上卻不給Pay

Jisoo iPhone 13小熊手機殼卡哇伊　2000元和女神用同款

窩窩頭配滷肉太銷魂！台中古早味料理　炸鴨蛋酥一咬爆汁超上癮

驚悚影片曝！桃園男牽車「緊貼拖板車頭」穿越馬路　下秒遭輾斃

蔡英文推特分享國慶影片觸及近200萬　世界多國網友留言祝賀

桃園男被搜出槍毒反控警控偽造文書　檢認定「合法搜索」不起訴

楊子儀《能戰》耍槍帥爆了　媽對電視猛拍帥兒樣

日本研發「打水漂包包」網狂吐槽！　可分裝5顆石頭根本專業級

陳時中曝下個月展開更大接種計畫　第二劑覆蓋率盡量在年底達6成

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

外送員詢問出餐順序　竟遭餐館威脅逼轉單

更多熱門

相關新聞

爆陳柏惟被罷免「高雄有留位」　陳其邁怒了

爆陳柏惟被罷免「高雄有留位」　陳其邁怒了

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，新北市議員林金結11日卻爆料指出，聽說高雄市政府已安排位置給陳柏惟，民進黨這麼支持，他不會失業，台中人不用擔心。對此，高雄市長陳其邁今（12）日回應，這個是無中生有，用這種低級惡劣的謠言，來進行選舉操作，我覺得非常不可取。

陳其邁幫陳柏惟安排位子？台灣基進說話了

陳其邁幫陳柏惟安排位子？台灣基進說話了

14歲國中棒球員受訓中暑亡　陳其邁下令追真相究責

14歲國中棒球員受訓中暑亡　陳其邁下令追真相究責

南投10所中小學風雨球場完工啟用

南投10所中小學風雨球場完工啟用

高雄社宅蓋成精品宅　造價推估「一坪可賣30萬以上」

高雄社宅蓋成精品宅　造價推估「一坪可賣30萬以上」

關鍵字：

夜市商圈券高雄券陳其邁夜市

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

野生李千那現好市多！扛整箱飲料

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面