高雄「200換400」夜市券搶光！他被掃攤笑歪　陳其邁曝再發10萬份

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府「高雄開就賺」活動加碼商圈夜市券，民眾只要持200元振興券就可兌換400元商圈夜市券，活動8日開放，原先規劃發放10萬份，在國慶連假後幾乎發光光，更有攤商賣到被掃攤，提早打烊笑得合不攏嘴。高雄市長陳其邁今（12）日表示，發沒三天原先預計的10萬份商圈夜市券就被搶光，預計下波會再增加10萬份，數位高雄券部分也一定會加碼。

▲高雄加碼商圈夜市券發威，夜市攤商賣到被掃攤，提早打烊。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲凱旋青年夜市攤商提早被掃攤，開心出示收取到的商圈夜市券。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄攤商搶攻國慶連假煙火商機，搭配200元換400元夜市商圈券助攻，排隊換券人潮爆發，不少民眾「馬上換馬上買」，凱旋青年夜市總經理劉坤松指出，有攤商本來一晚做5,000，這兩天賣到一晚1萬2，效果是很立即性的。

由於凱旋青年夜市就位在輕軌捷運站旁，晚上9點半過後已有近10攤被掃攤，照明燈都關了，消費者有如蝗蟲過境，已把食物都掃光，重現只有剛開幕時盛況，不少攤商把攤位收拾好蓋上帆布，邊點算收到的商圈夜市券，笑得合不攏嘴，大讚領到商圈夜市券消費者至少近半留下來消費，業績成長是以一至三倍來計算。

▲陳其邁表示這波商圈夜市券反應相當熱烈，預告將再加碼發10萬份 。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今天受訪表示，商圈夜市券在國慶假期裡面反應非常熱烈，後續會繼續加碼，請大家拭目以待，另外在百貨業績部分，這幾天也都相對好非常多，高雄券發放也很熱烈，餐廳也是一樣超乎預期，喊話要大家放心，後續不管是加碼或是讓能用的點更加普及、受惠行業增加，有好消息就會立刻對外宣布。

陳其邁補充說，商圈夜市券發沒三天就把原先估計的10萬份量發光了，透露預計會再加增10萬份，另外，數位券部份也一定會再加碼。

經發局長廖泰翔說，商圈夜市券是「高雄開就賺」首波加碼活動，兌換倍率最好、使用範圍最廣，推出後引起熱烈迴響，首波將辦理至10月14日，後續會視大型節慶與中央振興券發放期程研議，讓振興券消費真正落地在商圈夜市攤商，目前已規劃第二波商圈夜市券振興方案，預計於11月啟動，相關內容將於近期公告。

▲凱旋青年夜市攤商受惠商圈夜市券，開心出示營業收取到的商圈夜市券。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於高雄這波消費購物熱潮，三民區三民街攤集場主委周政霖也說，要兌換商圈夜市券的消費者真的很多，他自己在攤集場內賣八寶冰，普遍來說各攤都客滿，業績成長是疫情時的至少兩至三倍，算是恢復疫情前的水準，「生意真正足好」。