他爆陳柏惟被罷免「高雄有留位」　陳其邁怒了：非常不可取

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，新北市議員林金結11日卻爆料指出，聽說高雄市政府已安排位置給陳柏惟，民進黨這麼支持，他不會失業，台中人不用擔心。對此，高雄市長陳其邁今（12）日回應，這個是無中生有，用這種低級惡劣的謠言，來進行選舉操作，我覺得非常不可取。

▲針對議員爆料陳柏惟若遭罷免高雄有留位給他，陳其邁對此表示，低級惡劣的謠言非常不可取 。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票。（圖／記者白珈陽翻攝）

刪Q總部11日邀請林金結、國民黨高雄市議員邱于軒等人，前往台中市沙鹿菜市場掃街。林金結受訪時指出，網路有消息指出，如果陳柏惟被罷免，陳其邁已在高雄市政府為他安排了一個位置，「既然民進黨這麼支持他，台中人不用煩惱，陳柏惟不會失業，讓他回高雄就好了」。

▲陳其邁出席110年全國運動會代表隊授旗儀式。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今天出席110年全國運動會代表隊授旗儀式後受訪回應，「這個是無中生有，用這種低級惡劣的謠言，來進行選舉操作，我覺得非常不可取。」

台灣基進則表示，國民黨的抹黑戰術從上週的人格抹殺，到這週已經開始創造平行宇宙，包含知名營養午餐標案議員邱于軒在內，今天5名高雄市議員和1名新北市議員到台中刪Ｑ掃街，其實中二選區很歡迎每一位朋友來消費、觀光，但是從這些人的發言，一開口就知道是來消費選區的。

台灣基進指出，林金結聲稱「聽說陳其邁市長已安排一個位置，罷免通過的話，讓陳柏惟回去坐」，邱于軒也說「想把柏惟帶回高雄，勸他好好做人」。俗話說，一根手指指著別人時，別忘了三根手指都向著自己。