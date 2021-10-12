闖進幼稚園廚房　3歲男童跌入「滾燙湯麵鍋」22%嚴重傷燙傷休克

▲男童跌入熱湯鍋，導致嚴重燒燙傷休克。（圖／翻攝自《騰訊新聞》）

記者李振慧／綜合報導

黑龍江伊春市一名3歲男童不小心在幼稚園廚房內跌倒，結果居然一屁股坐進裝著滾燙湯麵的大桶中，導致身體、臀部和雙腿嚴重2級至3級傷燙燒，燒傷面積達22%，急救後雖然挺過休克期保住性命，但仍持續高燒不退，肌膚已失去排汗功能。

《騰訊新聞》報導，事件上月30日上午7時27分發生在伊春市的「三十九號私人訂製幼兒園」，監視紀錄器拍下男童沫沫不幸燙傷的過程，當時他獨自一人坐在地下室樓梯上，觀看工作人員在廚房準備早餐，其中一名工作人員發現他身影，詢問要不要吃橘子，沒想到他起身進廚房拿時一不小心跌倒，當場摔進裝著滾燙湯麵的大鍋中。

工作人員發現事件後，立即將沫沫救起並緊急處理傷勢，然而因為傷勢太過嚴重，送醫後輾轉換了2間醫院，最後才順利在哈爾濱市第五醫院接受救治，診斷出22%面積嚴重二級和三級燙傷，治療後身體會留有大面積疤痕，失去排汗功能與出現皮膚皺褶等情況。

家長憤怒表示，由於幼稚園沒有幫孩子保險，使得他們得到處向親友借錢，以負擔30多萬（約台幣130多萬）的醫藥費，而園方事發至今都沒有主動道歉和商談賠償。報導中更指出，查詢發現該間幼稚園執照早已過期，園方回應，目前幼稚園已暫停停業，並向當地教育部門匯報事件，之後將會承擔男童醫療費用。