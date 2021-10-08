手腫成拳擊手套潰爛發黑　女驚嚇被「毒蜘蛛黑寡婦」咬差點喪命

Woman who'd rather sleep on her sofa almost LOST her hand after she was bitten by a false widow spider https://t.co/MHIYfQQ5Ns — Daily Mail Online (@MailOnline) October 7, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國21歲女子庫蘭(Morgan Curran)在客廳睡覺時，手被蜘蛛咬了一口，她原本不以為意沒想到手卻腫成「拳擊手套」一樣大，指節還出現黑色小點，就醫發現咬她的竟然是劇毒蜘蛛黑寡婦，若沒有及時就醫不但可能截肢還有可能失去性命。

居住在牛津郡薩頓科特尼(Sutton Courtenay)的女子庫蘭表示，她從沙發醒來發覺手很癢，原以為只是小傷沒想到卻愈來愈嚴重，「原本只是一個小黑點，結果在2、3天內逐漸擴大並變黑，去診所時被告知應該要立刻去醫院，還說要動手術，把我給嚇了一跳」。

從照片中可看到，庫蘭的手離奇腫脹，看起來就像是戴了拳擊手套一樣，而傷口也因為嚴重感染發黑潰爛，看起來十分嚇人。庫蘭表示，「傷勢最嚴重的時候，我的手就像一個拳擊手套，由於太腫脹，甚至無法伸直手指」。據了解，黑寡婦蜘蛛又名紅斑寇蛛，是一種具有強烈神經毒素的蜘蛛，若咬傷人，會讓患者感受到激烈劇痛、甚至痙攣。

庫蘭後來才得知，她的手傷已經嚴重感染，如果再晚一點才來就醫的話，很有可能會因為組織壞死需要截肢，或是感染敗血症因此喪命，後來她在醫院住了5天，並接受2次手術，休假5周後才終於能回去工作，然而傷口還是常常會感到麻木、疼痛，「我希望我當初早點去看醫生，我對這件事唯一的建議就是，趕快去看醫生檢查，為此搞到嚴重劇痛、動手術、持續麻木都是不值得的」。

▼女被黑寡婦咬傷，差點喪命。（圖／示意圖／CFP）