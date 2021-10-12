19歲女上班離奇失蹤　2年後意外在「Google地圖」發現最後身影





▲網友好奇查懸案，意外發現女子身影。（圖／翻攝自Google Maps）

記者李振慧／綜合報導

英國19歲少女莉亞(Leah Croucher)前往上班時突然失蹤，然而警方搜尋事發地點卻都找不到任何蹤跡，讓事件成為懸案，沒想到2年後一名網友看了新聞後好奇上網搜尋，竟然在Google地圖上發現她的身影，讓警方再度展開調查。

當地媒體報導，居住在白金漢郡米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)的女子莉亞，2019年2月15日步行前往上班時突然消失，近來有網友聽聞此事後，好奇用Google地圖針對周邊地區查詢，意外在距離她住家約29公里位於伊頓布雷(Eaton Bray)一處穀倉中發現她的身影。

發現驚人照片的女網友表示，「我把圖片放大再放大，然後完全不敢相信自己的眼睛，我看到穀倉裡有一名女性，正從一扇窗戶往外看，愈看愈覺得很像莉亞」，而Google地圖圖片紀錄的時間為2019年3月，剛好是莉亞失蹤1個月後，隔天早上便立刻報警。

伊頓布雷附近居民表示，「穀倉當時是空的，正在市場上出售，我們曾看到警方到此調查，得知調查與莉亞失蹤的事件有關，當時村裡到處都是謠言，可是搜尋最後沒有結果，怎麼樣也想不透為何這裡會和事件有關」。警方回應，目前正在對失蹤案進行調查，也希望民眾能幫忙提供相關線索。