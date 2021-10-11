LIVE／匡列98人！內湖幼兒園老師染疫「住新北」　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）公布新增1例本土個案，個案為40多歲女性，位於新北市，但工作地點位於台北市內湖區的幼稚園，且該個案在7月打過一劑莫德納疫苗。新北市長侯友宜15時召開記者會說明疫情最新發展。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增1例COVID-19本土病例（案16411），是一名40多歲女性，在台北市內湖區幼兒園工作，由於二度採檢陰性、且抗體為陽性，指揮中心研判，這應屬於舊案。

指揮中心說明，該個案今年10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診，Ct值34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心發言人莊人祥說，這名病患在幼兒園工作，衛生單位已匡列接觸者98人，其中67人列居家隔離、1人列自主健康管理、其餘30人列自我健康監測；將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

莊人祥說，由於這病患二採陰性、且抗體IgG陽性，且自述5月多有相關症狀，研判應該是屬於舊案。

今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自印尼3例、美國2例、菲律賓2例、新加坡及蒙古2例入境，入境日介於9月26日至10月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▼新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋。（圖／新北市府提供）