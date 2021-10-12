北聯大哥為了5萬元押人「囚禁痛毆」　追到醫院恐嚇：不准報案

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，鎖定1名自稱北聯幫的男子，在路上與人發生行車糾紛，竟持棍棒毆打對方，直到被害人當街下跪道歉，事後又因從事地下錢莊，有被害人還不出錢來，將人押去毒打，被害人逃脫後，還追到醫院恐嚇「不得報警」。

警方調查，23歲的許姓男子平時以北聯幫大哥自居，2020年8月間曾經在新北市五股區與人發生行車糾紛，吆喝10多人到場，並持棍棒毆打另一方20歲的王姓男子，直到對方受不了，當街向許男下跪道歉才得以脫身。

▲許姓大哥曾與人發生行車糾紛，竟率小弟毆打對方直至下跪道歉，也曾涉入2018年國道槍擊案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，許男惡劣行徑不只一樁，2020年4月間，曾借1名20歲的賴姓男子5萬元，對方因還不出高壓利息，許男率人將賴押走，並且囚禁民宅毒打，賴逃離現場後，許還率眾到醫院堵人，要求賴不得將此事伸張報警。

警方跟監多時，掌握許男的犯罪事證，在日前兵分多路前往新北市泰山區、五股區等地，逮捕許姓主嫌以及9名小弟，並查獲球棒等證物，訊後依照恐嚇、妨害自由以及傷害等罪嫌送辦。

▲許姓大哥借錢給賴姓男子，賴還不出錢便叫人強押至民宅痛毆，賴逃跑還追到醫院恐嚇「不准報警」。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，在2018年間，1名女子仲介買賣車輛，但因買方未付清20萬餘款，雙方相約談判，最後女子見對方6台車嚇得落跑，在國道上演追逐戰，最後女子車輛被對方狂開6槍，此次落網的許姓大哥當時就參與其中。

警方呼籲，對於暴力犯罪定依法究辦絕不寬待，並將持續貫徹「掃黑三打」策略，以具體行動壓制不法分子氣焰，展現將犯罪集團連根刨起之決心。

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