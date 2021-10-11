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社會 社會焦點 保障人權

港都暴力夜「冰鋸+鯊魚劍」砍人　22歲男街頭遭圍攻全身血送醫

▲男子行車糾紛遭傷害 苓雅警鎖定對象全力查緝中。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方到場時只剩渾身是血的劉男和他的小客車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名劉姓男子深夜駕駛一輛黑色汽車行經苓雅區三多一路，聲稱遭另一輛小客車男子攔下，遭對方分持棍棒、還被像是「冰鋸」、「鯊魚劍」的尖銳鐵器攻擊，警方獲報到場時僅剩下劉男與黑色汽車還留在現場，動手的嫌犯都已逃離，警方協助滿身是血的劉男就醫，並已鎖定特定對象全力追緝中。

▲男子行車糾紛遭傷害 苓雅警鎖定對象全力查緝中。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方到場時只剩渾身是血的劉男和他的小客車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

苓雅分局三多路派出所10日23時35分許，接獲三多一路上一間高職前發生糾紛案件，警方到場時僅發現一部黑色自小客車遺留在場，以及一名22歲劉姓男子疑似遭利器傷害，全身是血，身上的白色上衣和牛仔褲沾滿血跡。

▲男子行車糾紛遭傷害 苓雅警鎖定對象全力查緝中。（圖／民眾提供）

▲男子被送往醫院救治。（圖／民眾提供）

劉男聲稱自己從鳳山出發，途中跟另一台車發生行車糾紛，對方下來兩、三人，下車後遭對方持棍棒及利器對他一陣猛打，根據劉男傷勢，傷口為密集整齊，疑似是被「冰鋸」、或是「鯊魚劍」的器具攻擊，但對於衝突原因等劉男都未詳加說明，因此對行車糾紛說法保留，但因嫌犯傷害人後隨即離開現場，警方全案現已掌握該部涉案車輛、鎖定對象全力追緝犯嫌，要釐清案情。

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