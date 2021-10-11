汐止行車糾紛雨中亮刀開打　奧迪男「開山刀掉馬路」傷人後逃離



▲警方到場後，留下滿臉錯愕的傅男（右）。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區11日凌晨2時許，一名男子開車行經康寧街、中興路口時，突然遭到後方一輛白色奧迪轎車撞擊，奧迪男隨後從車上拿出一把西瓜刀，與對方爆發肢體衝突，在奪刀過程中男子左手掌被刀劃傷。警方到場後，拿刀的奧迪男已驅車離開，留下滿臉錯愕的被害人在現場。警方將循線追查奧迪男下落，以釐清確切案情。

▲蔡男持開山刀，與傅男在大雨中拉扯。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

據了解，傅姓男子（51歲）開著黑色轎車，由康寧街開往內湖方向行駛，在中興路路口等紅燈時，突然被蔡姓男子（24歲）開車從後撞上，蔡男下車拿起一把開山刀，與傅男爆發口角，隨後2人在大雨中扭打起來，傅男見對方持刀，趕緊出手奪刀，左手掌因此受傷，混亂間開山刀掉在馬路上，蔡男迅速上車逃離現場。

▲蔡男與對方拉扯後，開山刀掉在馬路上。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方到場後，發現傅男轎車後保險桿下緣有撞擊痕跡，左後方車門則因肢體衝突被撞凹，地面留有傅男血跡，還有一把犯案用的開山刀。由於被害人暫未提起傷害告訴，警方將調閱監視器，鎖定涉案車牌通知蔡男到案說明，以釐清確切的事故過程及衝突細節。

▲傅男轎車後方有撞擊痕跡，側面車身鈑金凹陷。（圖／記者游宗樺攝）