圓規海警解除！吳德榮：宜花東慎防致災豪雨　北台週末秋意濃

▲圓規颱風風勢強勁，台東縣東河鄉11日下午就發生3起路樹倒塌事件。（圖／記者楊漢聲攝）



生活中心／台北報導

中央氣象局今天上午8點30分解除輕颱圓規海上警報，但持續發布豪雨特報。氣象專家吳德榮分析，「圓規」在巴士海峽受太平洋高壓導引，即將進入南海，未來持續朝海南島前進、漸行漸遠。由於「圓規」的外圍環流範圍很大，故即使警報上午解除，迎風面東半部宜、花、東的「致災性降雨」仍會持續，不會馬上停歇。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今東半部(宜、花、東)、北部山區雨勢最大，應防「致災性降雨」帶來的坍方、落石、土石流，低漥地區慎防淹水；中南部有局部陣雨、山區有較大雨勢，亦應注意；沿海地區應防強風。今日各地氣溫：北部23至30度，中部23至34度；南部23至33度，東部22至30度。

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▲圓規颱風逐漸遠離台灣，氣象局上午解除海上警報。（圖／氣象局提供）



吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，明日、週四「圓規」遠離，但天氣並未好轉，各地仍有局部降雨的機率，尤其東半部有明顯降雨，應注意。週五至週六下午天氣好轉，但部分地區仍有短暫降雨的機率；週六晚起至下週一入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，氣溫逐日下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，空曠地區最低溫降至16、17度，應注意衣著調整；迎風面北部、東北部及東部有局部雨，背風面晴朗穩定。