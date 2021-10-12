圓規海警解除！東半部「嚴防雨彈轟炸」　各地風雨浪仍舊明顯

記者許若茵／台北報導

圓規颱風遠離，稍早海上警報已經解除，但東半部地區仍雨勢明顯，各地風浪強勁，西半部也會有零星降雨，民眾外出要特別當心，若非必要不要前往山區與海邊活動。雖然海警解除，颱風外圍環流持續影響，氣象局於9時啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。

中央氣象局表示，今天8:30已解除海上警報，颱風逐漸遠離，未來持續向西移動，但目前各地風、雨、浪明顯，過去8小時在馬祖、富貴角等區域監測到浪高都相當高，台灣附近浪很明顯，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部、恆春半島、澎湖及馬祖沿海易有長浪發生，民眾若非必要不要到海邊活動。

氣象局指出，今天清晨至7時，局部地區甚至出現10級強陣風，今天風還是會很強勁，雖然隨著颱風遠離，強度會逐漸減緩，但北部、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，民眾外出要特別當心。

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在降雨方面，過去八小時宜蘭、台中山區雨量皆有700多毫米，今天屏東、花蓮、台東、宜蘭等區域降雨情況明顯，山上含水量也高，民眾盡量不要前往山區。今天各地天氣還是比較不穩定，西半部地區會有局部降雨，東半部會有大豪雨發生機會，氣象局後續將啟動大規模豪雨作業。

根據中央氣象局5時資訊，圓規颱風位於鵝鑾鼻南南西方約360公里之海面上，以每小時25轉28公里速度向西進行，中心氣壓980帕，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑250公里。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨衛星雲圖顯示，由於圓規的外圍環流（原季風低壓環流）範圍很大，故即使警報上午解除，迎風面東半部的致災性降雨仍會持續，不會馬上停歇。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，今凌晨到早上北部、東半部、恆春半島風雨最大，上班請大家小心了，而中南部平地則比較沒有影響。

▲天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

12日全台停班停課資訊整理如下：



基隆市｜12日照常上班、照常上課

台北市｜12日照常上班、照常上課

新北市｜12日照常上班、照常上課

桃園市｜12日照常上班、照常上課，桃園市復興區12日停止上班上課。

新竹市｜12日照常上班、照常上課

新竹縣｜12日照常上班、照常上課

苗栗縣｜12日照常上班、照常上課

台中市｜12日照常上班、照常上課

彰化縣｜12日照常上班、照常上課

雲林縣｜12日照常上班、照常上課

南投縣｜12日照常上班、照常上課

嘉義市｜12日照常上班、照常上課

嘉義縣｜12日照常上班、照常上課

台南市｜12日照常上班、照常上課

高雄市｜12日照常上班、照常上課

屏東縣｜12日照常上班、照常上課

宜蘭縣｜12日照常上班、照常上課。

花蓮縣｜12日停止上班上課

台東縣｜12日照常上班、照常上課。

澎湖縣｜12日照常上班、照常上課

連江縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。

金門縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。

