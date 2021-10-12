　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

圓規海警解除！東半部嚴防雨彈轟炸　各地風雨浪仍舊明顯

記者許若茵／台北報導

圓規颱風遠離，稍早海上警報已經解除，但東半部地區仍雨勢明顯，各地風浪強勁，西半部也會有零星降雨，民眾外出要特別當心，若非必要不要前往山區與海邊活動。雖然海警解除，颱風外圍環流持續影響，氣象局於9時啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。

中央氣象局表示，今天8:30已解除海上警報，颱風逐漸遠離，未來持續向西移動，但目前各地風、雨、浪明顯，過去8小時在馬祖、富貴角等區域監測到浪高都相當高，台灣附近浪很明顯，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、西南部、恆春半島、澎湖及馬祖沿海易有長浪發生，民眾若非必要不要到海邊活動。

氣象局指出，今天清晨至7時，局部地區甚至出現10級強陣風，今天風還是會很強勁，雖然隨著颱風遠離，強度會逐漸減緩，但北部、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，民眾外出要特別當心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在降雨方面，過去八小時宜蘭、台中山區雨量皆有700多毫米，今天屏東、花蓮、台東、宜蘭等區域降雨情況明顯，山上含水量也高，民眾盡量不要前往山區。今天各地天氣還是比較不穩定，西半部地區會有局部降雨，東半部會有大豪雨發生機會，氣象局後續將啟動大規模豪雨作業。

根據中央氣象局5時資訊，圓規颱風位於鵝鑾鼻南南西方約360公里之海面上，以每小時25轉28公里速度向西進行，中心氣壓980帕，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑250公里。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨衛星雲圖顯示，由於圓規的外圍環流（原季風低壓環流）範圍很大，故即使警報上午解除，迎風面東半部的致災性降雨仍會持續，不會馬上停歇。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，今凌晨到早上北部、東半部、恆春半島風雨最大，上班請大家小心了，而中南部平地則比較沒有影響。

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

12日全台停班停課資訊整理如下：

基隆市｜12日照常上班、照常上課
台北市｜12日照常上班、照常上課
新北市｜12日照常上班、照常上課
桃園市｜12日照常上班、照常上課桃園市復興區12日停止上班上課。
新竹市｜12日照常上班、照常上課
新竹縣｜12日照常上班、照常上課

苗栗縣｜12日照常上班、照常上課
台中市｜12日照常上班、照常上課
彰化縣｜12日照常上班、照常上課
雲林縣｜12日照常上班、照常上課
南投縣｜12日照常上班、照常上課

嘉義市｜12日照常上班、照常上課
嘉義縣｜12日照常上班、照常上課
台南市｜12日照常上班、照常上課
高雄市｜12日照常上班、照常上課
屏東縣｜12日照常上班、照常上課

宜蘭縣｜12日照常上班、照常上課。
花蓮縣｜12日停止上班上課
台東縣｜12日照常上班、照常上課。

澎湖縣｜12日照常上班、照常上課
連江縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。
金門縣｜12日晚上6:00前停止上班、 停止上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。
 

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
酒店小姐變保全！　「林森陳喬恩」守工地求生
圓規遠離仍「嚴防雨彈轟炸」！　最新降雨預測曝
快訊／風雨加劇　台東2校宣布今停班課
鴻海推3款電動車！　「實車影像」提前曝光
「補教天后」陳子璇激辣…被高中生追問三圍！　神回應屁孩閉嘴了
領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：自己吞下去吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

郵局五倍券今開領！停班4地區民眾須重新預約「最快10／15可領」

學投資趁早！政大首開期貨實務課逾500人搶選修

颱風天送餐被嗆「才幾百公尺要多久」　外送員曝騎不快原因

桃園復興區也放假！　全台停班停課一覽3縣市1區今放颱風假

「一堆媽寶到處跑」婚攝助理曠職　老闆氣炸PO文！釣一排苦主現身

圓規海警解除！東半部「嚴防雨彈轟炸」　各地風雨浪仍舊明顯

圓規海警解除！吳德榮：宜花東慎防致災豪雨　北台週末秋意濃

快訊／大豪雨來襲　台東2校宣布今停班課

酒店小姐變保全！　「林森陳喬恩」守工地求生

快訊／08：30解圓規海警！3地區致災風雨持續　趨緩時間曝

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

圓規颱風來了！蘭嶼宣布停班課1天　北部、東半部防「豪雨以上」強降雨

郵局五倍券今開領！停班4地區民眾須重新預約「最快10／15可領」

學投資趁早！政大首開期貨實務課逾500人搶選修

颱風天送餐被嗆「才幾百公尺要多久」　外送員曝騎不快原因

桃園復興區也放假！　全台停班停課一覽3縣市1區今放颱風假

「一堆媽寶到處跑」婚攝助理曠職　老闆氣炸PO文！釣一排苦主現身

圓規海警解除！東半部「嚴防雨彈轟炸」　各地風雨浪仍舊明顯

圓規海警解除！吳德榮：宜花東慎防致災豪雨　北台週末秋意濃

快訊／大豪雨來襲　台東2校宣布今停班課

酒店小姐變保全！　「林森陳喬恩」守工地求生

快訊／08：30解圓規海警！3地區致災風雨持續　趨緩時間曝

反擊藻礁公投！三接外推今審環差　王美花：用科學證據說明

恆大首款電動車「恆馳5」2022年初上市　量產前已投入2038億元

被中國剽竊歷史還唱和　蘇貞昌為國民黨感到不值

不慎弄濕五倍券免驚　王美花：可打1988來更換

數位綁定才可以！紙本五倍券「不能買1280月票」　北捷推3優惠活動

五倍券「數位標章」快申請！　5大QA學會怎麼領、怎麼用

郵局五倍券今開領！停班4地區民眾須重新預約「最快10／15可領」

學投資趁早！政大首開期貨實務課逾500人搶選修

颱風天送餐被嗆「才幾百公尺要多久」　外送員曝騎不快原因

德魯里估明年因「長約價」調升平均運費增6%　與宏遠投顧看法不謀而合

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

生活熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

他領五倍券變七倍券！離奇多2千網羨慕

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

台東人狂洗縣長臉書：確定不放？

粗心女網友領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：吞下去

第12輪莫德納！10/18開放預約

花蓮停班課　宜蘭人灌爆縣長FB

更多熱門

相關新聞

吳德榮：宜花東慎防致災豪雨　北台週末秋意濃

吳德榮：宜花東慎防致災豪雨　北台週末秋意濃

快訊／大豪雨來襲　台東2校宣布今停班課

快訊／大豪雨來襲　台東2校宣布今停班課

快訊／08：30解圓規海警！致災風雨持續　趨緩時間曝

快訊／08：30解圓規海警！致災風雨持續　趨緩時間曝

LIVE／圓規挾超大豪雨「13縣市警戒」　氣象局最新說明

LIVE／圓規挾超大豪雨「13縣市警戒」　氣象局最新說明

快訊／大豪雨持續　花蓮一級淹水警戒

快訊／大豪雨持續　花蓮一級淹水警戒

關鍵字：

颱風圓規豪雨氣象局

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

男神鳳小岳崩壞！汽球式暴肥「禿頭+雙下巴」網嚇瘋

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

法學者：中國無法容忍台為世界上的課

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面