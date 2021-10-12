秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

▲圓規颱風逐漸遠離中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周六晚起至下周一，入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，氣溫逐日下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，空曠地區最低溫降至16、17度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，圓規在巴士海峽受太平洋高壓導引，即將進入南海，未來持續朝海南島前進、漸行漸遠；今晨衛星雲圖顯示，由於圓規的外圍環流（原季風低壓環流）範圍很大，故即使警報上午解除，迎風面東半部（宜、花、東）的「致災性降雨」仍會持續，不會馬上停歇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東半部、北部山區雨勢最大，應防致災性降雨帶來的坍方、落石、土石流，低漥地區慎防淹水，中南部有局部陣雨、山區有較大雨勢，亦應注意，沿海地區應防強風。



吳德榮分析，周三、周四圓規遠離，但天氣並未好轉，各地仍有局部降雨的機率，尤其東半部有明顯降雨，應注意；周五至周六下午天氣好轉，但部分地區仍有短暫降雨的機率；周六晚起至下周一入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫逐日下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃，空曠地區最低溫降至16、17度，應注意衣著調整，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，背風面晴朗穩定。

氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，周末東北風帶來涼空氣，北部、宜蘭和部分花東有局部降雨；北部、宜蘭明顯轉涼，預估周日、下周一北部低溫來到20度上下，而這幾天低溫還有24至26度；至於高溫部分，周六台北約28度，周日剩24度，一整天介於20至24度。