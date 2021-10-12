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生死關頭警救難現場不缺席　金山警分局推搶救影片籲泡湯安全

記者郭世賢／新北報導

繼新北市政府警察局日前發佈「保護市民！永不鬆手」英勇的年輕警察保護市民，堅守崗位的執勤影片，金山警分局接續將2021年員警於金山磺港公共澡堂急救昏迷泡湯民眾的影片，分局長林詮峰決定將當時的搶救影片剪輯後，轉發LINE群組，除了呼籲民眾注意泡湯安全外，讓更多的民眾看見警察為民服務，搶救生命的一面。

新北市金山區磺港公共浴室近日降級解封開放，金山警分局李權洋、羅安妤二位員警，再度巡邏途經浴池附近時，想起2021年1月初兩人聯手，輪流對昏厥滑入浴池內的一名86歲老翁實施心肺復甦術CPR，從鬼門關拉了回來，更覺得身為警察是一種榮耀。

▲磺港公浴泡湯裸男2度滑入浴池昏迷 金山警輪流CPR鬼門關救回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲磺港公共浴室泡湯民眾滑入浴池昏迷，金山警輪流CPR鬼門關救回。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

回顧案發當時，金山區磺港公共浴室2021年1月20日上午近11時，一名86歲郭姓老翁在泡湯途中，因身體不適血壓過低，突昏厥面部朝下倒入浴池內，被同浴池泡湯的民眾發現，救起時已無生命跡象，在場民眾連忙撥打119報案。

金山警分局金山派出所警員李權洋、羅安妤獲報趕抵現場，羅員具有護理師經歷，李員也會使用心肺復甦術CPR，2人輪流對男子實施CPR至救護人員到場後，緊急送往台大金山醫院急救，經插管後男子雖仍昏迷，生命跡象已穩定，並轉往台北市立和平醫院救治。

▲磺港公浴泡湯裸男2度滑入浴池昏迷 金山警輪流CPR鬼門關救回。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲員警李、羅2人不斷輪流幫老翁實施心肺復甦術CPR，心中只有一個念頭「老先生趕快呼吸」。

員警李、羅2人回憶起來，永遠忘不了那天（2021年1月20日）的上午，記得剛好整裝外出巡邏，行經磺港附近，就聽到無線電通報，有民眾在公共浴池昏厥溺水，請求支援。

心中掛念的只有民眾的生命安全，2人馬上馳往浴池，停車後衝到現場，只見1名80多歲的老翁躺在池邊，已無生命跡象，二人二話不說，馬上使出在警察學校所學的心肺復甦術CPR，搶救老先生。

只知道不斷輪流幫老翁實施心肺復甦術CPR，心中只有一個念頭「老先生趕快呼吸」，也不知道經過多久，彷彿一個世紀這麼長，在救護車趕抵前，老翁終於開始呼吸，也恢復心跳，目送救護車離開時，驚覺剛才跟死神交手，把老先生從鬼門關拉了回來。

▲金山磺港公共浴室裸湯區傳意外 男子滑入浴池「大便失禁」送醫命危。（圖／記者郭世賢攝）

▲金山區磺港公共浴池。

金山警分局長林詮峰指出，相信當時那份緊張的氛圍及事後的成就感，可以讓2位同仁深刻體會到警察保護民眾的使命感，及為民服務的核心精神，他們實施的急救有效彌補救護人員抵達現場的空窗期，增加生命延續的機會，經過此件事2人在公職生涯也會更加茁壯，這才是真正正義的化身。

林詮峰表示，很多警察的優良事蹟，往往因為沒有新聞畫面，被深埋藏在你我的身邊，新北市警局希望各單位都能夠針對外勤同仁優良的表現，廣為宣傳，不要錦衣夜行，金山警分局雖然地處邊陲，但秉持遇到危難積極救護是警察人員的天職，生死關頭之際，我們從不會缺席。

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