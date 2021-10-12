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郵局預約五倍券今領取　首日發放近50萬份「怎麼領」一次看

▲▼新北郵局湧入大量民眾購買三倍券。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華郵政即日起開放預約民眾領取五倍券。（圖／記者李宜秦攝）

記者許維寧／台北報導

中華郵政提供民眾預約振興五倍券，根據中華郵政統計，今年五倍券預約數截至昨日傍晚已經突破175萬份。不少民眾多選擇今日搶頭香，也讓首日預約份數直逼50萬。今起（10/12）郵局開放預約民眾領取五倍券，預約首日的民眾，可持「健保卡」依所選時段到預約郵局領取。

根據中華郵政統計，今年赴郵局預約紙本振興五倍券累積份數已達175萬9065份，今年10月12日至明年4月30日止均開放預約民眾領取紙本五倍券。今為領券首日，已預約相關時段的民眾需攜帶健保卡，若未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證到預約郵局領取，若無上述兩項證件，也可攜帶經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件，經資格確認後即可領取簽收。

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另外，不少民眾也選擇幫家人代領。中華郵政也表示，委託他人到郵局領取振興五倍券時，除領取人須持健保卡外，也須同時出示受託人的身分證明文件。若健保卡遺失或毀損無法讀取，民眾需先到健保署換卡，再憑新健保卡至郵局領取振興五倍券。

因應預約民眾領券需求，10月16日及10月23日兩個週末全台將有逾1200間郵局全日營業，原星期六營業的郵局，營業時間由原上午9時至中午12時調整為上午9時至下午5時。上午9時至中午12時除維持原營業項目外提供振興五倍券服務；中午12時至下午5時專辦發放及兌付振興五倍券相關服務。

星期六原本未營業的郵局，營業時間則為上午9時至下午5時，則全日辦理五倍券服務。

為避免疫情期間群聚風險，中華郵政公司10月12日至10月30日受理已預約民眾領取紙本振興五倍券，11月1日起提供預約及現場領券服務。

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