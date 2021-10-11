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他拆五倍券驚覺是「七倍券」！離奇多2千網羨慕爆：早知道選紙本

▲▼五倍券開放領取第一天，一早便利超商內就有民眾等著排隊領取，而超商業者也擺出大量五倍券優惠商品，來搶是這塊振興經濟商機。（圖／記者湯興漢攝）

▲紙本五倍券10／8開始發放。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

實體五倍券開放領用，上千萬預訂紙本券民眾可到超商、超市或藥妝店門市領取。一名網友近日領完五倍券後，回家拆開竟發現裡面多了2張1000元面額券，總共有7000元，「5倍變7倍」讓他瞬間傻眼，將畫面PO上網路，引發不少討論。

一名網友近日在Dcard發文指出，他領到紙本五倍券後，便直接拿給媽媽想換成現金，結果拆開後卻發現，裡頭竟然有7000元，多出2張黏在一起的1000元面額的券，其中三張1000元是連號，另外兩張1000也是連號，令他當場驚訝不已，趕緊拍下照片後，詢問網友「有沒有人也拿到7000元？」

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▲有網友領取五倍券後，竟發現裡頭多出2張1000元面額券。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友領取五倍券後，竟發現裡頭多出2張1000元面額券。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，馬上吸引不少網友熱烈討論，紛紛笑稱「史上第一位拿到七倍券」、「突然覺得拿數位大虧」、「我看到這篇文章，趕快去拆開我的五倍券，果然沒有運氣」、「也太幸運了吧」、「根本天選之人」、「新聞說有人少一張，是不是你給人家拿走啦」、「傻眼啊....紙本還有這種優惠喔」、「早知道也領實體券來看看運氣了」。

原PO透露，事後有看到一名婦人的五倍券少了一張千元券，讓他不禁笑稱「她少的1000元，是不是在我這？」同時他也指出，家裡的人不會拿這意外多出來的2000元，之後會捐給有需要幫忙的機構。

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他拆五倍券驚覺是「七倍券」！離奇多2000　網羨慕爆

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