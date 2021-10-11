圓規颱風影響力「不亞於陸警颱」入夜風雨更強　宜蘭防超大豪雨

▲圓規颱風在東部地區帶來強勁的風雨。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



記者林彥臣／綜合報導

中央氣象局發布最新預報指出，隨著圓規颱風逐漸接近，今晚（11日）到明晨影響最大，尤其東半部地區以及北部山區，要留意大豪雨以上等級的降雨，圓規颱風的影響力，不亞於發布陸上颱風警報的颱風。

氣象局11日18時35分發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大豪雨或「超大豪雨」，花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，臺東縣地區及桃園市、臺中市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大臺北、桃園地區、恆春半島及新竹、南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

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氣象局說明，若24小時累積雨量達500毫米以上稱為超大豪雨；若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨是指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上。

▲氣象局指出，圓規颱風影響力，不亞於發布陸上警報的颱風。（圖／取自中央氣象局）



謝佩芸指出，目前圓規的中心環流接近呂宋島，但外圍環流相當寬廣，而圓規北側有一條雨帶，從下午3時左右逐漸移入花東地區，帶來持續性降雨；宜蘭地區降雨已經達到大豪雨的標準。

謝佩芸強調，預估今晚降雨情況持續，而且雨勢還會再增強，隨著圓規更加接近台灣所帶來的水氣以及風力，在晚間到明天清晨這段時間，東半部地區及桃園以北、屏東地區都將有明顯雨勢出現。

謝佩芸表示，圓規颱風12日下午將進入南海，有望解除海警，但東半部降雨仍會持續，須多加留意豪大雨發生，雖然圓規颱風與台灣有段距離，但對台灣帶來的風、雨、浪影響，不亞於發布陸警的颱風，提醒東半部民眾要多加注意防災。

▼輕颱圓規20:00位置。（圖／中央氣象局）