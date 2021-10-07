諾貝爾文學獎今晚出爐！村上春樹陪榜15年　仍是外國賭盤熱門第1

▲2021年諾貝爾文學獎將在台灣時間今（7日）晚間7時揭曉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

2021年諾貝爾文學獎將在台灣時間今（7日）晚間7時揭曉，繼中國作家莫言2012年獲得諾貝爾文學獎後，已經連續10年都頒給西方作家，這次會頒給哪國作家，尤其日本作家村上春樹是否又會陪榜也引發熱議，各家媒體都同樣關注瑞典學院如何兌現多元性承諾。

日本作家村上春樹獲得國際無數文學大獎，從2006年開始就被視為諾貝爾文學獎熱門人選，不過至今已經陪榜15年，日本朝日電視台則指出，雖然已經10年沒有西方國家以外的作家獲獎，但今年村上春樹的獲獎機率仍舊非常高，甚至在英國立博博彩公司（Ladbrokes Plc）預測站上第一名。

瑞典學院（Swedish Academy）於2018年捲入性騷擾醜聞，導致那年諾貝爾文學獎延後頒發，之後也不斷因男性和以歐洲為中心的作家較獲青睞而飽受抨擊。瑞典學院兩年前承諾採行新標準，要讓諾貝爾文學獎的觸角更廣、更重視性別平等。

▲村上春樹多次與諾貝爾文學獎擦身而過。（圖／達志影像／美聯社）



《紐約時報》則預測，法國女作家安妮艾諾（Annie Ernaux）的得獎機率最高，其次是兩位非裔女作家瑪麗斯孔戴（Maryse Condé）和來自牙買加的金凱（Jamaica Kincaid），另外還有挪威劇作家喬恩弗斯（Jon Fosse）、克羅埃西亞女作家烏格雷希奇（Dubravka Ugresic）、索馬利亞作家法拉（Nuruddin Farah），以及美國恐怖大師史蒂芬金（Stephen King）。

美國《新共和》則提到，截至目前諾貝爾文學獎已經頒發了117次，其中僅16名女性獲獎，但沒有任何非裔作家得獎，考量到瑞典學院作出的多元性承諾，這次頒發給非歐美國家作家的機率非常高，最有可能的得獎者分別是安妮艾諾、俄羅斯女小說家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、肯亞作家肯亞的提恩戈（Ngugi wa Thiong'o）、瑪麗斯孔戴與法拉。

據統計，西方強國都已有多名得主，以法國15人最多。而全球人口最多的中國和印度，目前僅各有一名作家獲獎。2000年得主高行健雖出生於江西，但獲獎時已是法國公民。

敘利亞詩人阿多尼斯（Adonis）和日本的村上春樹長年是賭盤上的紅人，卻一直未得瑞典學院垂青。他們的書迷擔心這兩位文人會步上美國作家羅斯（Philip Roth）等人的後塵，直至辭世都得不到獎。

2021年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）

10/8（五）11：00 和平獎

10/11（一）17：45 經濟學獎

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