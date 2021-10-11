16人受困神秘沙灘！急喊：不是露營…沙灘車業者「光線說」打臉

▲南澳16人困神秘沙灘海蝕洞，所幸最後順利獲救。（圖／讀者提供）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞10日晚間發生一起受困事件！16名遊客報案稱，受困在沙洲上。警消獲報後出動船艇、車輛、直升機等人力、物力前往救援。受困者獲救後否認是要去露營，表示自己是被一輛賓士車給擋住，但沙灘車業者以經驗判斷，認為以時序來看「不太可能」。

消防局10日晚間接獲報案指稱，有民眾受困神秘沙灘海蝕洞，與海巡署分別派遣船艇、車輛前往救援，但因為海線漲潮救援路線受阻，而山線又有100米斷崖，因此改請空勤直升機救援，而直升機分為2架次分別將受困者救出，目前人員都已經全數獲救。

▲▼警消獲報後出動救援。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

一度傳出16人是要到海蝕洞露營，才會因此受困，但獲救的受困者否認這番說法，表示一行人10日沿著南方澳開到海蝕洞附近，到了下午要離開時，遇到一輛賓士車受困沙灘上，賓士車主當時也說要找人來拖吊，之後卻不見蹤影，由於遇上漲潮，他們基於安全考量，才會將人車退回海蝕洞。

對此，沙灘車黃姓業者指出，平時他都會關心到神祕沙灘的遊客安全，10日下午他去看潮水情況，發現即將要漲潮，便騎著沙灘車巡視，提醒遊客趕緊離開。

針對16人否認露營的說法，他表示，受困者晚間9時許才報案，但依經驗來看，海蝕洞到了下午4、5點就沒光線了，傍晚5、6點更是漆黑到伸手不見五指，他推測，如果不是露營，應該不會待到這麼晚才報案，通常到沙灘玩個2、3小時便會在日落前返程了。