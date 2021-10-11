　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹巨城「生意好到炸」過譽了？當地人曝關鍵：屌打信義區

▲▼新竹巨城購物中心。（示意圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心）

▲新竹巨城購物中心。（示意圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹巨城購物中心開幕至今超過1.2億人次造訪，每年營業額屢創新高，2020年全台百貨零售消費市場受疫情影響，巨城年度業績卻仍直逼120億元。對此，就有網友表示實際逛過後，認為沒有想像中好逛，直呼「巨城是不是過譽了？」貼文曝光後，立刻釣出許多當地人熱議。

有一名網友在批踢踢八卦板以「巨城是不是過譽了？」為題發文表示，聽聞新竹當地人口耳稱讚的巨城百貨，實際去逛後卻認為不僅停車困難、專櫃普通，就連美食區都很一般，直呼「感覺也沒特別好逛啊，桃園隨便一間都屌打巨城！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新竹巨城購物中心。（示意圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心）

▲巨城購物中心過譽了？話題引鄉民熱議。（示意圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文曝光後，立刻引起許多當地人紛紛回應，「巨城比信義區好逛」、「桃園哪一家比巨城威？麻煩舉幾個例子出來」、「桃園哪間屌打巨城？」、「還不錯啊，我覺得蠻好逛的」、「巨城算是中心吧，能開成那樣根本屌打桃園」、「巨城2020年營業額120幾億，怎麼輸？」、「生意好到，走路都有困難」、「說句公道話，去新竹只有巨城可選」。

還有網友回文分析指出，「巨城20年前叫風城，那才叫做廢墟跟難停車動線不良，櫃位亂七八糟經營不善，當時還有遠百跟新光屌打風城，不過風城改巨城後越做越好，搞到附近百貨撤櫃，坦白說新竹人就是很無聊，沒事巨城有事也巨城，很大又很好消耗時間，來新竹住一陣子我保證無聊的時候首選都是巨城。」

YouTube頻道「哈哈台」日前街訪新竹市時就曾多次提及巨城購物中心，更宣稱巨城簡直是新竹人心中的精神堡壘，在街訪影片中，還有許多民眾開玩笑直呼「週末可以在巨城看到全新竹的人」、「巨城就是新竹的拉斯維加斯」。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
圓規夾大豪雨晚間襲「這2區」　一張圖看未來走向
快訊／挑戰羅馬縱走！1男驚傳遭溪水沖走
快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！3學者共獲殊榮　奪獎金3200萬
客人氣罵領不到五倍券！女店員淚「別兇了」　親吐領光真相
快訊／新北男「4F墜下」！昏迷搶救中
LIVE／「圓規」入夜雨彈炸半個台灣　氣象局最新說明
快訊／汽車追撞2機車「翻肚」　1騎士無生命跡象
青青打第3劑BNT「F奶腫脹升級」　驚人副作用曝
快訊／陽明山樹倒「壓毀計程車」！運將受傷送醫
麥當勞「這一單」沒人要跑　外送員看到狂喊划不來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圓規夾大豪雨晚間襲「這兩區」　最快明日上午解除海警

新竹巨城「生意好到炸」過譽了？當地人曝關鍵：屌打信義區

客人氣罵領不到五倍券！女店員淚「拜託別兇了」　親吐領光真相

LIVE／入夜「圓規」雨彈炸半個台灣　氣象局最新說明

桃園2021誕生107名國慶寶寶　鄭文燦：市府鼓勵年輕家庭多生育

快訊／花蓮縣「秀林鄉、萬榮鄉」今晚18點起停班停課！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率

外送員秒懂！麥當勞「這一單」沒人要跑　狂喊划不來：會收負評

桃園購物節台下大喊送豪宅　鄭文燦聽到笑回：有「超大獎」可抽

人妻打完1劑AZ「第2劑想等BNT」　鄉民3點狂勸退：再等只剩高端

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

圓規估晚間海警！注意致災降雨 19號颱風南修生成對台暫無影響

圓規夾大豪雨晚間襲「這兩區」　最快明日上午解除海警

新竹巨城「生意好到炸」過譽了？當地人曝關鍵：屌打信義區

客人氣罵領不到五倍券！女店員淚「拜託別兇了」　親吐領光真相

LIVE／入夜「圓規」雨彈炸半個台灣　氣象局最新說明

桃園2021誕生107名國慶寶寶　鄭文燦：市府鼓勵年輕家庭多生育

快訊／花蓮縣「秀林鄉、萬榮鄉」今晚18點起停班停課！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率

外送員秒懂！麥當勞「這一單」沒人要跑　狂喊划不來：會收負評

桃園購物節台下大喊送豪宅　鄭文燦聽到笑回：有「超大獎」可抽

人妻打完1劑AZ「第2劑想等BNT」　鄉民3點狂勸退：再等只剩高端

曾仁和先發投球不閃躲　陳冠宇投球角度變大了

傳美密訓台軍一年　國台辦：打錯算盤難逃失敗下場

台股上看2萬點？專家：Q4將盤整緩漲　可注意這些「解封概念股」

圓規夾大豪雨晚間襲「這兩區」　最快明日上午解除海警

快訊／2男挑戰羅馬縱走！1人遭溪水沖走…警消出動空拍機搜救中

泫雅體重瞬減6kg刷新最瘦紀錄！　變紙片人洩心聲：不該是這樣…

快訊／諾貝爾經濟學獎揭曉！「3位學者」共獲殊榮　奪獎金3200萬新台幣

日式美味來了！超商就能開吃「海鮮大阪燒、北海道可樂餅」

中秋過後柚子皮怎麼辦　天然清潔劑！專家揭柚皮5妙用

桃猿10月不勝　曾豪駒：把贏球感覺找回來

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

第12輪莫德納！10/18開放預約

查好食券店家「結帳卻不能用」！苦主嘆：你不孤單

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

逼女友當街下跪？名車男「遭公審罵爆」竟是烏龍

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

第12輪開放「3款國際疫苗」　預計「全年齡層」都打得到BNT！

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝明日颱風假機率

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

更多熱門

相關新聞

五倍券加持新光三越周年慶　業績較三倍券首日成長五倍

五倍券加持新光三越周年慶　業績較三倍券首日成長五倍

百貨周年慶搶搭五倍券順風車，新光三越今（9）日公佈戰報，周年慶6店首日業績追平去年15億元，業績較去年三倍券首日成長五倍；新光三越團隊也看好，即日起搭上振興五倍券上路及連假，可望再催高買氣。

民宅驚藏456億元？「超前部屬魷魚遊戲」噴笑

民宅驚藏456億元？「超前部屬魷魚遊戲」噴笑

買母嬰用品「好食券被扣完」　原因曝光傻了

買母嬰用品「好食券被扣完」　原因曝光傻了

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

竹市祭出加碼三部曲　抽百萬休旅車

竹市祭出加碼三部曲　抽百萬休旅車

關鍵字：

新竹巨城購物中心百貨批踢踢購物

讀者迴響

熱門新聞

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

第12輪莫德納！10/18開放預約

果農被口塞下體慘死　凶手竟是「他」

查好食券店家「結帳卻不能用」！苦主嘆：你不孤單

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

逗弄比特犬爆血亡　犬隻現況曝光

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

《賭俠II》「最強綠葉」逝世享壽79歲

逼女友當街下跪？名車男「遭公審罵爆」竟是烏龍

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面