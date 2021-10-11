新竹巨城「生意好到炸」過譽了？當地人曝關鍵：屌打信義區

▲新竹巨城購物中心。（示意圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹巨城購物中心開幕至今超過1.2億人次造訪，每年營業額屢創新高，2020年全台百貨零售消費市場受疫情影響，巨城年度業績卻仍直逼120億元。對此，就有網友表示實際逛過後，認為沒有想像中好逛，直呼「巨城是不是過譽了？」貼文曝光後，立刻釣出許多當地人熱議。

有一名網友在批踢踢八卦板以「巨城是不是過譽了？」為題發文表示，聽聞新竹當地人口耳稱讚的巨城百貨，實際去逛後卻認為不僅停車困難、專櫃普通，就連美食區都很一般，直呼「感覺也沒特別好逛啊，桃園隨便一間都屌打巨城！」

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▲巨城購物中心過譽了？話題引鄉民熱議。（示意圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文曝光後，立刻引起許多當地人紛紛回應，「巨城比信義區好逛」、「桃園哪一家比巨城威？麻煩舉幾個例子出來」、「桃園哪間屌打巨城？」、「還不錯啊，我覺得蠻好逛的」、「巨城算是中心吧，能開成那樣根本屌打桃園」、「巨城2020年營業額120幾億，怎麼輸？」、「生意好到，走路都有困難」、「說句公道話，去新竹只有巨城可選」。

還有網友回文分析指出，「巨城20年前叫風城，那才叫做廢墟跟難停車動線不良，櫃位亂七八糟經營不善，當時還有遠百跟新光屌打風城，不過風城改巨城後越做越好，搞到附近百貨撤櫃，坦白說新竹人就是很無聊，沒事巨城有事也巨城，很大又很好消耗時間，來新竹住一陣子我保證無聊的時候首選都是巨城。」

YouTube頻道「哈哈台」日前街訪新竹市時就曾多次提及巨城購物中心，更宣稱巨城簡直是新竹人心中的精神堡壘，在街訪影片中，還有許多民眾開玩笑直呼「週末可以在巨城看到全新竹的人」、「巨城就是新竹的拉斯維加斯」。