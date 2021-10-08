▲揪朋友一起買爆新竹！竹市祭出加碼三部曲抽百萬休旅車、Gogoro。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）



▲為了振興在地經濟，新竹市政府祭出「買爆新竹三部曲」加碼活動，最大獎為百萬休旅車。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／新竹報導

為了振興在地經濟，新竹市政府祭出「買爆新竹三部曲」加碼活動，不僅把五倍券雙倍放大，更加碼周周抽、月月抽活動，吸引民眾來買爆新竹，新竹市長林智堅說明，「民眾持200元五倍券，可到11處指定場所兌換400元買爆券，限量2萬份，面額8張50元，可在全市超過2千間商家使用，另外，只要來新竹消費滿500元並登錄發票，就有機會將百萬休旅車、Gogoro、iPhone13、家電抱回家，更與飯店旅宿業合作，邀大家來新竹住兩晚，滿800元住宿消費就可抽Gogoro」。

▲▼新竹市長林智堅邀請大家一定要「來新竹住兩晚」，好玩、好買還可參加抽獎。



市府指出，首部曲「買爆券」已吸引18萬人登錄引領第一波買爆熱潮，今年上半年受到疫情衝擊，許多傳統市場以及在地店家大受影響，因此市府與2000多間在地店家合作，民眾只要憑券到貼有「2021新竹買爆券」貼紙的店家或攤商皆可使用，買爆券貼心設計為50元小面額，就連吃小吃也能使用。

▲▼民眾只要持200元五倍券，到新竹指定場所就可兌換400元買爆券，可在全市超過2千間商家使用。



第二部曲是「消費滿額抽大獎」，今年底前，只要在竹市開立電子發票的店家消費滿500元以上(含百貨、賣場、商圈店家)，即可至買爆新竹官網憑發票序號參加抽獎，登錄越多、中獎機會越高，獎品總價值超過百萬，最大獎為百萬休旅車，還有Gogoro、iPhone等多項好禮。

▲今年底前，民眾只要在竹市店家消費滿500元，就可參加抽獎，最大獎為百萬休旅車。



第三部曲為「來去新竹住一晚，周周抽Gogoro」，市府攜手47家在地飯店業者，推出加碼回饋方案，包括國賓、福華、老爺、煙波、竹湖、芙洛麗等，10月8日起至12月31日止，在活動期間內於竹市47定旅宿，消費金額達800元以上並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。

▲民眾在活動期間內，於竹市47定旅宿，消費金額達800元以上並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。



不過優惠怎麼多，究竟要怎麼規劃行程？林智堅建議，「大家一定要來新竹住一晚或住兩晚，因為除了有新竹光臨藝術節之外，還有波光市集、新竹市立動物園，在香山海岸更有七件香山濕地藝術作品，進擊的公園系列更是適合孩子放電，是親子旅遊的好所在，民眾來新竹，歡迎大家來新竹住一晚，欣賞光臨藝術節，體驗年輕古城的魅力」。

▲新竹光臨藝術節10月週週有活動，為期10天的重頭戲光雕秀將在10/22登場。



竹市府搶攻五倍券商機，刺激新竹市經濟全面復甦成長，新竹光臨藝術節10月週週有活動，為期10天的重頭戲光雕秀將在10/22登場，「買爆新竹」配合盛大藝文活動，好吃、好買又好玩，民眾可要把握機會，揪朋友一起來買爆、逛爆、玩爆新竹！

「買爆新竹」詳情請看：https://hsinchu-more.hccg.gov.tw/invoice/notice