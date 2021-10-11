災害無假期確保台南救災能力　加強整備與無人機機隊待命救災

▲2021年國慶日連假3日，為使台南市民與前來台南市旅遊的民眾有更加安全的環境，台南市消防局確保救災能量充沛無虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年國慶日連假3日，為使台南市民與前來台南市旅遊的民眾有更加安全的環境，台南市消防局於連假期間加強各式車輛與無人機的操作與試動，確保救災能量充沛無虞。

10日仁德區1家生產瑜珈墊的工廠發生大火，該廠房面積廣大、火載量高、濃煙密布，救災不易，消防局出動各式人車總計44部消防車、88名消防人員與義消33人，並出動無人機進行空拍協助救災，利用空拍機搭載熱顯像設備顯示建築物周遭環境、燃燒狀況、延燒方向。同日下午漁光島發生溺水事件，消防局順利救起4名青少年，無人機對協助搜尋弱者也有非常高的效益，可讓消防人員在廣大的水域快速定位到溺者位置。

市長黃偉哲指出，災害沒有假期，疫情趨緩讓民眾更放心於國慶連假出遊，仍請民眾遵守防疫規定，並注意施放煙火與戲水安全。本市國慶日晚上於市府西側廣場辦理「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，亦有蛋堡與曹雅雯等多位台南在地藝人提醒民眾於假日應注意戲水安全。

局長李明峯表示，感謝消防弟兄平日的訓練與器材整備，保持能隨時出動狀態。連假期間仁德區工廠大火救災與漁光島救溺案件，本局無人機對協助救災也有非常高的效益。對於連假期間仍留守隊上，時時刻刻注意災情訊息的同仁，表達衷心感謝之意。