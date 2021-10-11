雙十連假台南人潮成長4成　各商圈搶攻振興商機發票登錄突破16億

▲國慶連假適逢振興五倍券後第一個連續假期，台南湧入觀光人潮，各商圈搶攻振興商機，發票登錄已突破16億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

國慶連假適逢振興五倍券後第一個連續假期，台南106天+0，各大商圈推出優惠折扣措施，黃偉哲市長更化身為超級推銷員，除了希望市民朋友能將五倍卷留在台南消費外，亦歡迎全國朋友至台南旅遊消費，只要憑台南店家開立的發票，即可上台南購物節官網登錄，就有機會抽中價值830萬元輕豪宅等各項大獎。

市長黃偉哲表示，中央振興五倍劵方案公布後，隨即召開跨局處研商台南市「五倍券」加碼優惠措施，涵蓋旅宿住宿好康、交通票價優惠、旅遊景點搭配古蹟限定商品及農產品等振興加碼，希望民間能共同響應，發揮加乘效應，經統計雙十連假期間台南各飯店平均住房約9成滿，各商圈來客數成長約4成，雙十國慶假期發票登錄金額超過1.5億元，截至目前為止發票登錄金額已突破16億元，預計可創造超過5000萬元產值，歡迎全國各地民眾來趟文化首都之旅、享受在地府城美食之外，更有機會將眾多好禮帶回家，相關活動內容可上臺南購物節官網查詢。

經發局長陳凱凌表示，為了響應中央政策，成大、海安、赤崁朋派、佳里、下營及鹽水商圈店家紛紛推出許多優惠折扣，成大商圈發行數位認同卡，跨店家消費好康再加倍、海安商圈提供消費滿額打8折，還有店家推出使用5倍卷消費放大面值回饋跟買一送一的活動、赤崁朋派商圈結合使用振興五倍券享有30多家加碼優惠，包含指定店家使用五倍券1000元可現折100元、200元振興券可兌換300元商品500元振興券可兌換700元及消費滿額送好禮等多項優惠、鹽水商圈推出持1000元兌換1100元商圈消費券、佳里商圈結合佳里購物節推出集章GO購樂送好禮與商圈好禮包(200元、500元)超值特賣會、下營商圈指定店家消費及燻茶鵝店家全面九折起。民眾消費除了政府五倍券優惠外，更可享商圈內合作店家加碼回饋等。

成大商圈發展協會王智永理事長表示因疫情趨緩，餐飲防疫措施鬆綁，加上政府推動的振興五倍券上路，連假前兩天商圈內會員店家來客數至少回流5成以上，後疫情搶攻數位商機，商圈發行數位認同卡，在地近百店家跨店合作，憑卡消費享折扣，各店推出熟客回購優惠，消費滿額還有機會獲得電動機車、PS5、iPhone13…等好禮，後續也規劃萬聖節配套活動，每週將不定時發送店家各種優惠訊息，鎖定優惠不錯過，想瞭解更多活動及訊息請至成大商圈臉書專頁查詢。