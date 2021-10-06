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19歲男帶國中妹回家過夜挨告　她求情：家裡沒溫暖...法官判無罪

▲桃園市黃姓男大生今年初在交友軟體認識年僅13歲國中少女，邀約到住處卻要求嘿咻，少女以年齡還小推拒但黃男堅持下發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲19歲姚姓男子帶14歲小女友回家過夜，遭少女母親提告略誘罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

19歲姚姓男子因14歲國中少女向他表示「跟家人感情不是很好」，他2度帶少女回家過夜，慘遭少女母親抓包，氣得一狀告上法院，檢方以3萬元諭知交保且苦勸別再犯。豈料，姚男再度帶少女回家，被依略誘罪起訴。審理時，少女淚灑向法官稱「家中沒溫暖，是我叫姚男帶我走」。台北法院審結，基於「罪疑唯輕」原則，判姚男無罪。

起訴指出，姚男明知少女玲玲（化名）未滿16歲，卻基於和誘未滿16歲女子脫離家庭的犯意，從去年3月間某日到同年4月2日，騎乘機車前往住處，誘使玲玲脫離家庭，並將玲玲載回住處同住，使玲玲脫離母親監護，玲玲母親發現有異，3月6日報警處理，經警採用GPS定位後，得知玲玲在三重一帶，經探尋後，在同年4月2日尋獲，將人帶回家，豈料4月12日下午，姚男又騎著機車將玲玲帶回他家住。

姚男審理時表示，案發時玲玲已經和家人吵架離家後借住別人家，玲玲透過電話聯繫，請他載她離開，當下玲玲更難過表示「如果不給我住，我就去睡外面」最後為了安全起見只好讓玲玲暫住他家，且借住期間，他外出工作，玲玲也有返家拿生活費，偶爾也會送她回家。

▼少女因家中沒有溫暖，將姚男視為避風港。（圖／達志示意圖）

哭,憂鬱。（圖／達志示意圖）

玲玲向法官解釋，出門前她有向奶奶交代要出門，奶奶甚至還答應她可以出門，只要早點回家就可以，姚男甚至當時也得到母親允許，沒想到一起出門後，母親卻突然變卦說不行；玲玲更進一步難過表示，自從母親知道她與姚男在一起後，發現她沒回家，開始管教，但其他時後根本不管她。

玲玲母親出庭證稱，因為工作地點是在桃園、台中工廠，對此一個禮拜才回台北一次，自從女兒和姚男在一起後，就像變了一個人，玲玲負氣對著她說「姚男比較好啊」，甚至對著她講，「媽媽太囉嗦一直問、一直問、管太多。」

合議庭認為，縱然姚男在玲玲離家期間，將她帶往三重住處同住，或帶出去逛街，仍與刑法第241條第3項、第1項的準略誘罪的構成要件不合，經復查無其他積極證據證明起訴犯行，且本於「罪疑唯輕」原則，應給予無罪判決。

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