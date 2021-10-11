逼女友當街下跪？台中名車男「遭公審罵爆」竟是烏龍　網疑不單純

▲車主發現原PO在拍照生氣地追上前。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

情侶吵架逼女方公然下跪？警方查證後才知道是烏龍一場！台中一名男子指控，昨天行經加油站看到一台白色BMW停路邊，女子蹲在車子旁看起來很無助，車主則是站在旁邊一臉憤怒，還抄起地上棍子就追過來，疑似情侶糾紛牽扯到路人，不過其實這全是誤會，真相曝光讓他不得不道歉。

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▲車主手插腰站立，女子跪在地上。（圖／翻攝自爆料公社）



原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，「當眾逼女人在大馬路下跪求饒，還拿棍子追打旁人！」從他機車的行車紀錄器來看，他先是注意到這對情侶停在路旁所以多看了兩眼，結果車主疑似不滿被拍，所以激動地拿起地上棍子追過來，女方則是一直蹲在車旁，看似被欺負在下跪。

▲車主拿棍棒追上來，跑到鞋子都掉了。（圖／翻攝自爆料公社）



影片在臉書引發激烈討論，網友紛紛撻伐那位BMW車主，還引來警方介入調查，想不到事實真相跟原PO還有網友想得不一樣。烏日分局三合派出所副所長指出，當天是車輛故障停在旁邊檢查，女友蹲在車子旁邊查看並非下跪，路過騎士（原PO）突然靠近拍攝，車主覺得被騷擾才會拿棍棒追上去，雙方並無衝突或鬥毆，也沒有逼下跪，「本案確實是烏龍爆料」。

網友留言，「車主心虛，如果只是看車的狀況，有需要追騎士解釋嗎」、「不能看圖說故事吧」、「女生跪成那樣，案情不單純」、「真正的寧願坐在寶馬上哭」、「搞不好女生有問題啊，妳怎麼知道一定男生錯」、「鬼扯的話警察竟相信了」、「說不定是他女朋友尿急看到人還沒脫而已…」。

▼警方調查發現是烏龍。（圖／翻攝自爆料公社）

