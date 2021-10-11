「雙眼割網狀」躲冤魂　他殺死童年玩伴下體塞嘴

圖文／鏡週刊

11年前，屏東一名果農慘死在果園，生殖器還被割下塞入口中。警方起初朝情殺方向偵辦，但專案小組另在現場遺留的菸蒂及衛生紙採到一名毒犯的DNA原來，毒犯懷疑果農侵吞毒品並向警方檢舉，害他跑路，才會殺人報復。

破案關鍵是警方在現場撿到一根菸蒂，另外，在死者胯下發現被膠帶纏繞的衛生紙，膠帶上留有一枚指紋，衛生紙上則採到皮膚碎屑，比對後，確認與毒品通緝犯唐永吉的DNA吻合。另一方面，警方訪查發現，從小在屏東枋寮長大的唐男，案發前曾在枋寮一帶活動，研判他涉嫌重大，最後循線在台南將他逮捕。

唐永吉到案後矢口否認，檢方將他聲押獲准，隔日警方借提偵訊，終於突破他的心防。唐男供稱，他與王男從小就認識，案發前4年，他向王承租果園做為製毒工廠，不料卻遭王黑吃黑，暗槓了價值300多萬元的安非他命，還向警方檢舉，害他跑路，他知道王有錢之後，與多名女子交往，出手大方，讓他忿忿不平。

▼警方重回命案現場，找到一根菸蒂，並驗出凶手唐永吉的DNA。



唐男透露，當年他和一名友人在王男的果園製造安非他命，幾個月後，一批安非他命不翼而飛，沒多久，枋寮警方又找上門，查獲180公斤安非他命半成品，害他被屏東地方法院判刑8年，最後棄保潛逃遭通緝。唐男懷疑是王向警方檢舉，害他亡命天涯，才會返鄉找王算舊帳，並要他資助跑路費，卻遭王拒絕，因而埋下殺機。

2010年2月20日下午5點，唐男騎機車到王男果園的鐵皮屋等候，並把屋內的鐵鎚藏於腰際，不久，王來到果園，2人發生口角，唐抽出鐵鎚朝王的頭部攻擊，再持屋內尖刀朝王的胸、腹部猛刺多刀，王當場死亡，但唐的怒氣未消，再用尖刀將王的生殖器割下，塞入王口中，之後用衛生紙擦血，並用膠帶纏繞，隨手丟棄後離開，最後將行凶用的鐵鎚與尖刀丟入海中。

警方問唐男為什麼要割下死者的生殖器，還塞入對方口中？唐表示，他沒打算誤導警方朝情殺方向偵辦，而是為了教訓王男亂講話。至於把死者眼晴周邊割成網狀，唐供稱，他是聽民間習俗說，這樣冤魂就無法找到他。

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