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果農被割下生殖器塞嘴慘死　扯出4段地下情！凶手竟是「他」

唐永吉持刀刺死王姓果農，還割下死者的生殖器，塞入死者口中。

圖文／鏡週刊

11年前，屏東一名果農慘死在果園，生殖器還被割下塞入口中。警方起初朝情殺方向偵辦，但案情陷入膠著，員警求助神明，得到凶手「與牛有關」的指引。專案小組另在現場遺留的菸蒂及衛生紙採到一名毒犯的DNA，該名毒犯與死者正好是「從小一起放牛的朋友」。原來，毒犯懷疑果農侵吞毒品並向警方檢舉，害他跑路，才會殺人報復，最後毒犯在看守所暴斃，讓此案增添靈異色彩。

2010年2月21日上午，洪姓男子行經友人王姓果農的蓮霧園，入園打招呼，卻發現王仰躺在鐵皮屋內，頭部流血，胸部及腹部遭刺多刀，已氣絕身亡，嚇得立刻報警。

▼命案現場位於蓮霧園內的鐵皮屋，死者被發現時頭部流血，身中多刀。

命案現場位於蓮霧園內的鐵皮屋，死者被發現時頭部流血，身中多刀。（東森新聞提供）

警方發現，死者的生殖器被人割斷、塞進嘴裡，眼睛周圍還被割成網狀，研判凶手非常痛恨死者，且從凶手割除死者生殖器的手法來看，不排除雙方有感情糾紛。王的親友透露，王男喪妻後，曾和4名女子交往，包括一名已婚護理師，但4女都否認與王有感情瓜葛。

▼王姓果農死在果園內的鐵皮屋，該屋也是他與一名人妻幽會的地點。

王姓果農死在果園內的鐵皮屋，該屋也是他與一名人妻幽會的地點。（東森新聞提供）

警方重回現場採證，發現現場的頭髮就是已婚護理師的，死者最後通話的對象就是她。因她的供詞充滿矛盾，而且沒有通過測謊，檢察官複訊後，認為她涉嫌重大，將她聲請羈押獲准。再借訊時她才坦承與王男交往一年多，因為擔心被人撞見，所以都利用晚上在蓮霧園內幽會，案發前一晚，2人曾碰面也有親密關係，所以頭髮才留在現場。

警方根據現場撿到菸蒂及衛生紙上的皮膚碎屑，比對後，確認與毒品通緝犯唐永吉的DNA吻合，循線在台南將他逮捕。唐男供稱，案發前4年，他向王承租果園做為製毒工廠，不料卻遭暗槓了價值300多萬元的安非他命，還向警方檢舉，害他跑路。案發當天，2人發生口角，唐抽出鐵鎚朝王的頭部攻擊，再持屋內尖刀朝王的胸、腹部猛刺多刀，王當場死亡。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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