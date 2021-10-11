果農口塞下體、雙眼被割成網狀慘死　已婚護理師成頭號嫌犯

▲王姓果農死在果園內的鐵皮屋，該屋也是他與一名人妻幽會的地點。



圖文／鏡週刊

11年前，屏東一名果農慘死在果園，生殖器還被割下塞入口中。警方起初朝情殺方向偵辦，但案情陷入膠著。專案小組另在現場遺留的菸蒂及衛生紙採到一名毒犯的DNA，原來，毒犯懷疑果農侵吞毒品並向警方檢舉，害他跑路，才會殺人報復。

2010年2月21日上午，洪姓男子行經友人王姓果農的蓮霧園，發現王的機車停在園外，於是入園打招呼，卻發現王仰躺在鐵皮屋內，頭部流血，胸部及腹部遭刺多刀，已氣絕身亡，嚇得立刻報警。

警方到場後發現，死者的生殖器被人割斷、塞進嘴裡，眼睛周圍還被割成網狀，研判凶手非常痛恨死者，且從凶手割除死者生殖器的手法來看，不排除雙方有感情糾紛。

▼命案現場位於蓮霧園內的鐵皮屋，死者被發現時頭部流血，身中多刀。



為釐清王男的交友狀況，警方約談王的10多名親友調查，得知王的子女都已經成年，在外地工作，案發前1年，王因妻子發生車禍過世，拿到300多萬元理賠金，手頭也變得寬裕。親友還透露，王男喪妻後，曾和4名女子交往，包括一名已婚護理師，但4女都否認與王有感情瓜葛。

警方後來重回命案現場採證，陸續找到頭髮、血跡、體液等跡證，讓案情露出曙光。警方發現，現場的頭髮就是已婚護理師的，加上手機通聯紀錄顯示，死者最後通話的對象就是她，且2人的手機訊號同時出現在果園附近的同一座基地台範圍，因此懷疑護理師涉案，案發一個月後，將她約談到案。

▼種植蓮霧的王姓死者傳出曾與多名女子交往，警方一度懷疑是情殺。



護理師在丈夫陪同下到警局說明，堅稱與王男只是普通朋友，絕對沒有任何曖昧關係，更沒殺王，但因她的供詞充滿矛盾，而且沒有通過測謊，檢察官複訊後，認為她涉嫌重大，將她聲請羈押獲准。

不過，檢警事後比對現場血跡，發現與護理師不符，進一步偵訊後，她才坦承與王男交往1年多，因為擔心被人撞見，所以都利用晚上下班後的時間，在蓮霧園內的鐵皮屋幽會，一個月2、3次。案發前一晚，2人就曾碰面，也有發生親密關係，所以頭髮才留在現場。她擔心不倫戀曝光，才隱瞞實情，白白被羈押了9天。

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