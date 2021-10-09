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社會 社會焦點 保障人權

教授諷焦糖哥哥「被利慾薰心的糖」挨告　法官認「善意」判無罪

「焦糖哥哥」陳嘉行不滿被何景榮酸利慾薰心，憤而提告。（翻攝陳嘉行臉書）

圖文／鏡週刊

「焦糖哥哥」陳嘉行先前遭爆餐廳經營權糾紛、發文影射同業使用萊牛，淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮則轉貼陳的文章至自己臉書，並暗酸陳是「被權勢、利慾所薰心的糖」「最終只剩下薰到焦的心」。陳不滿提告，但法官認為何是善意發表適當評論，不構成誹謗，7日判決無罪，可上訴。

行政院前發言人丁怡銘，去年11月行政院記者會中指「皇家傳承牛肉麵新海總店」使用含萊克多巴胺的美國牛肉訊息，引起「牛肉麵之亂」，當時仍在經營餐廳的陳嘉行比丁更早指控「皇家傳承牛肉麵新海總店」使用含有萊克多巴胺的美國牛肉，於是何在去年11月14日在臉書發文，指陳「仗著黨政關係良好，影射餐飲同業使用萊牛」，藉此打擊同業，並指陳是「被權勢、利慾所薰心的糖」。

陳嘉行不滿提告，何景榮辯稱，陳因遭爆料與越南餐廳合夥人、新住民丁姓女子有經營糾紛，而當時又爆出立委蘇震清印尼外交醜聞，才會出於善意提提，並非指陳嘉行就是這樣的人。

何也表示陳嘉行發文影射同業，屬社會公眾認知的公審、霸凌，且陳嘉行確實多次貼出與政治人物的合照，疑似證明自己政黨關係好，才會發文提醒陳嘉行勿遭利欲、權勢薰心，並非以損害名譽為目的。

法官認為，何景榮文中所指「利慾薰心」是指前立委蘇震清，而不是說陳嘉行，而他在文末提到陳嘉行是「綠營主力、御前紅人」，在網路公審、霸凌新住民，目的是要勸導陳嘉行勿遭利欲、權勢薰心，發文並非以損害名譽為目的，且也有將陳嘉行的臉書貼文一併貼出，讓雙方意見並陳，因此判何景榮無罪。

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