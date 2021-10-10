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社會 社會焦點 保障人權

騎單車過馬路…他遭「大貨車撞飛」一動不動躺地亡！肇事男G了

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名39歲陳姓男子3月間開著大貨車沿中正路行駛，不料，行經一處小巷時，他沒注意車前狀況，當場將89歲詹姓腳踏車騎士撞飛。詹男經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，日前陳男被依過失致死罪判刑，可上訴。

檢方調查，陳男3月23日下午3時2分左右，開著自用大貨車沿苗栗縣卓蘭鎮中正路往東行駛，行經中正路及中正路145號東側的小巷時，碰上正沿著小巷往西南方中正路行駛的詹姓腳踏車騎士，陳男沒有注意到車前狀況，詹男也沒有禮讓幹道車先行，雙方進而發生碰撞。

▲詹姓老翁騎單車橫越馬路時，不慎遭到後方小貨車撞飛，因傷勢嚴重送醫後宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲詹姓老翁騎單車橫越馬路時，不慎遭到後方小貨車撞飛，因傷勢嚴重送醫後宣告不治。（資料圖／記者黃孟珍翻攝）

詹男當場被撞飛，受有頭部外傷併顱腦損傷出血、胸部鈍傷併氣血胸、右下肢骨折，經緊急送醫搶救，仍因創傷性休克並呼吸衰竭，於當天下午4時15分宣告不治。

苗栗地方法院審酌，陳男經過沒有號誌的交叉路口時，沒有注意車前狀況就貿然通過，導致詹男重傷死亡，至今除了強制險及白包外，也沒有實際與被害人家屬達成和解、完整賠償家屬所受到的損害。

但法院考量詹男通過路口時，沒有確實觀察、停等、禮讓幹道車先行，不能要求陳男負擔全部的肇事責任，最後依照過失致死罪，判陳男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

▲詹翁遭撞後一動也不動的倒在路邊，經送醫急救後還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲詹翁遭撞後一動也不動的倒在路邊，經送醫急救後還是宣告不治。（資料圖／記者黃孟珍翻攝）

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