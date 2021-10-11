輕鬆消耗卡洛里！爆脂神舞　藝人網紅界瘋傳

【企劃特輯】

今年六月「石墨烯塑崩褲」爆紅，至今銷售正式突破八萬條，為了發揮塑崩褲提高運動效能、提升新陳代謝的特殊功能，潘若迪老師特地編排了一首「塑崩跳」舞蹈，現在「塑崩跳」成為網路瘋傳的瘦身舞影片，不少藝人、網紅紛紛在社群媒體上發布自己「塑崩跳」的影片，她們分享穿上塑崩褲的感覺跟以往穿過的運動褲截然不同，塑崩褲擁有強力支撐的包覆性，可以輕鬆繃住贅肉又能雕塑身材，連睡覺也可以穿，借助著塑崩褲只要跟著一起塑崩跳，在家就能輕輕鬆鬆消耗卡路里，呼喊粉絲跟著她們一起動起來！





▲藝人趙心妍、高以馨也一起跟著塑崩跳。





▲網紅們紛紛在社交媒體上分享自己塑崩跳的影片。

「回春褲」促進循環代謝率 提升運動效能

「PP石墨烯懶人塑崩褲」又被稱為「回春褲」，主要是因為可以幫助新陳代謝率，讓身體處在良好的循環狀態，窈窕、保養兼顧，效果大受消費者肯定；由台灣百分之百研發製造，採用科技材質「石墨烯」製作，石墨烯由於導熱快、強度高，與皮膚接觸後會釋放出具有能量的遠紅外線，幫助促進身體的循環代謝，並可以養護關節。

▲石墨烯可以到達深層脂肪，幫助身體循環代謝。

100% 台灣開發製造 業者引進千萬紡織機台

台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造這款全球首賣的「PP 石墨烯懶人塑崩褲」，一路熱銷到歐美地區。將諾貝爾獎背書的石墨烯材料導入紡織布料中，透過它釋放出高能量的遠紅外線波，與人體的分子產生共振，增加循環，強大的功效讓運動表現更加優越。除此之外，也針對台灣女性朋友的需求做出調整，無論妳是久站或久坐的族群、還是下半身循環較差都可以透過這條塑崩褲改善。

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「石墨烯塑崩褲」。

▲MIT製造「石墨烯塑崩褲」還熱銷到歐美。

新一代黑科技褲 不限身型都可輕鬆駕馭

石墨烯塑崩褲在設計時就希望女性朋友在每一個場合都能穿、並不侷限於運動時，所以在剪裁設計上耗費了許多心思，穿上它後透過加壓的設計讓腿部線條顯瘦、並且任何身型都能夠輕鬆駕馭，最重要的是石墨烯的材質特性極為舒適親膚，除此之外，石墨烯與人體交互產生的波長還能保養關節和肌力，是結合運動、塑身、養身、體重管理多種功能的新一代黑科技褲！

▲網路上許多消費者紛紛秀出自己的美照。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網入門組：https://chshop.work/FbVpl

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https://youtu.be/jkRQddI4qP4