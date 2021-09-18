　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」

【企劃特輯】

▲▼ 中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」 。（圖／品牌提供）

居家防疫期間持續兩個月，大部分民眾都配合政府居家防疫的規定；因為生活型態改變，讓許多產業受到嚴重打擊，更有廠商直接避開這段期間，延後新品上市；不過，有業者逆勢操作，在逆勢中創造出爆炸性的業績。六月三日才正式在台上市的「石墨烯懶人塑崩褲」，短短兩個月靠著「三大優勢」橫掃個大電商平台、電視購物，狂賣超過五萬條，營業額已經破億元大關，堪稱居家防疫期間最成功的產品之一。

▲▼ 中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」 。（圖／品牌提供）

消費者「有感瘦」 「石墨烯懶人塑崩褲」持續長銷
廣告行銷業有個名言「好的廣告，會加速爛產品的死亡。」廣告操作成功，但如果產品效果不佳，只會因為壞口碑，讓產品加速滅亡；「石墨烯懶人塑崩褲」主打提升循環效果增加運動效能，在第一波成功打響聲量後，因為第一批消費者的體驗效果極佳，在網路上出現大量好口碑，也讓更多消費者產生購買動機，產生正向的銷售循環，讓產品持續長銷，至今沒有退燒的跡象。

▲▼ 中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」 。（圖／品牌提供）

塑塑身、繃繃脂 「回春褲」效果看得見
業者表示，產品的根本是「品質」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「養身褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果；甚至有專家封石墨烯塑崩褲有「回春褲」。

▲▼ 中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」 。（圖／品牌提供）

雕塑、養身、運動、循環 一件多功能；CP值超高
塑崩褲請來林美秀訴、吳淡如雙代言，兩位天后合作話題十足，還一口氣拍了三支廣告，第一支「不分SIZE篇」訴求不分尺碼、不論是22腰或46腰通通都穿得下。第二支「腳麻篇」訴求石墨烯材質循環效果，不管久站久坐，都可以呵護下半身。第三支「九頭身篇」強調強大塑身雕塑的功能，廣告在電視、網路放送下，引起許多女性的共鳴，也解決消費者居家防疫期間「運動量較少、食量變大、身材失守」的痛點。

▲▼ 中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」 。（圖／品牌提供）


林美秀＆吳淡如雙代言
「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://chshop.work/x9F6z
●PChome入門組：https://chshop.work/ewp3w
●東森特惠組：https://chshop.work/FxX8f

●PP石墨烯免付費諮詢專線：
080-020-0173 https://chshop.work/871FJ
080-000-5199 https://chshop.work/GpmnV
●LINE 官方帳號：@353xwgrr

https://www.youtube.com/watch?v=UP_ilV4hyvE&t=3s

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
女星爬山「胸前全是洞」！　中空躺石照掀暴動
獨／直擊「Apple買一送一」　他狂奔搶第1嗨翻：超划算
神老師卻拿「考績乙」！堅持請假扣薪原因曝　2.5萬人跪：你是
中秋連假「有人4天都不出遊？」　最慘苦主崩潰了：哭啊
超人氣手搖飲買1送1！　中秋優惠一次看
快訊／解放軍證實出動作戰艦艇、轟炸機！　昨台灣海域演練
澎恰恰爆「親上門求救吳宗憲」　認2大難關！最新規劃曝
打BNT月經失調痛到暈！25歲女「狂吃頭痛藥」　腦出血昏迷未

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」

「老牌海南雞飯」不敵疫情百貨全撤櫃！　慘到連設備都無力處理

中秋加碼！速食店連6天「8夯品買1送1」　必吃全新5倍濃起司牛肉堡

超商把五倍券放大了！數位綁定「3大支付工具」　現賺1萬元還送點數

有了它人中不再如瀑布　LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代更輕巧成每日必備單品

超商最新飲品來了！「燕麥奶＋黑糖珍珠」超邪惡　限時59元開喝

超商最新「西瓜霜淇淋＋限量杯」！咬下爆超濃西瓜香　2支59元開吃

量販超市加碼振興！家樂福滿399送600折價券、愛買中秋送百萬紅包

中秋連假第一天搶9元小米手環6　Switch Lite有夠殺只要1818元

麥當勞早餐買1送1、百元爽吃超值餐！連續28天響應五倍券搶先振興

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

中秋防變腫！塑身+繃脂「石墨烯塑崩褲」消費者「有感瘦」

「老牌海南雞飯」不敵疫情百貨全撤櫃！　慘到連設備都無力處理

中秋加碼！速食店連6天「8夯品買1送1」　必吃全新5倍濃起司牛肉堡

超商把五倍券放大了！數位綁定「3大支付工具」　現賺1萬元還送點數

有了它人中不再如瀑布　LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代更輕巧成每日必備單品

超商最新飲品來了！「燕麥奶＋黑糖珍珠」超邪惡　限時59元開喝

超商最新「西瓜霜淇淋＋限量杯」！咬下爆超濃西瓜香　2支59元開吃

量販超市加碼振興！家樂福滿399送600折價券、愛買中秋送百萬紅包

中秋連假第一天搶9元小米手環6　Switch Lite有夠殺只要1818元

麥當勞早餐買1送1、百元爽吃超值餐！連續28天響應五倍券搶先振興

陸駐巴西領館遭投擲爆裂物　監視畫面曝光

心情低落好想花錢、去旅遊？做「6件樸實小事」就能重新振作

這輩子轉生成為史萊姆？　小白雞養三個月變大1個SIZE

她給1星控恐怖賣家「沒出貨就威脅！」再遭恐嚇坐牢　吐血對話曝

秋節連假天九牌賭場正欲開賭　永康警扮情侶攻堅破獲

女生有瀏海快掀「2原因加持」桃花滿滿！　中秋10禁忌：別逗兔子

林內禪式納骨塔新建動土　規畫1萬櫃位2年後完工

陳珮騏暴哭弔念龍劭華　淚崩揭他私下另一面：脾氣好又照顧晚輩

「新車過保固後，開始換什麼零件」？最多網友都說它會漏油

林昀儒第3金入袋笑稱「假日是浮雲」　黃毓仁棄賽仍為澎湖保牌

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

消費熱門新聞

「老牌海南雞飯」不敵疫情百貨全撤

搶9元小米手環6　Switch Lite只要1818元

麥當勞早餐買1送1、超值餐百元爽吃

涼感衛生棉靠「兩大關鍵」稱霸！

速食店連6天「8夯品買1送1」！

打造杯中的綢緞！金門高粱酒「緞金龍」中秋鉅獻

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

超商最新「冰黑糖珍珠燕麥奶」

LG 口罩型空氣清淨機第二代更輕巧

iPhone 12狂降　搭電商促銷價更殺

五倍券綁定超商數位支付現賺1萬元

麥當勞、肯德基1元起勁爆價　5時段搶起來

中秋連假「4大超商」優惠一次看

超商最新西瓜霜淇淋！2支59元開吃

更多熱門

相關新聞

天后代言90%有感瘦　防溢肥必備

天后代言90%有感瘦　防溢肥必備

減重是每個女人的夢靨，尤其因為疫情的影響，必須每天WFH待在家工作，活動空間只剩沙發和餐桌之間，造成女性日常運動量大幅下降，卡路里無處消耗；根據統計，在沒有運動的狀況下，宅在家工作，中平均一天會長出0.5公斤的體重，一個星期增加2~3公斤的體重「真的非難事」！

消費者有感瘦　石墨烯塑崩褲狂賣五萬件

消費者有感瘦　石墨烯塑崩褲狂賣五萬件

玉兔肥胖照流出　一個月鏟肉5kg

玉兔肥胖照流出　一個月鏟肉5kg

4種「不發胖宵夜」減壓輕鬆吃

4種「不發胖宵夜」減壓輕鬆吃

蘋果減肥法　時間對吃半顆就有效

蘋果減肥法　時間對吃半顆就有效

關鍵字：

塑身石墨烯塑崩褲

讀者迴響

熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

張庭爆9公司突註銷「2個月前資金被凍結」！16億一夜泡湯

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

營養師警告：3族群不能吃柚子！和這些藥一起吃超可怕

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

4大超商+15家手搖飲「中秋優惠」快看

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面