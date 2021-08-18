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天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！

▲▼ 天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！ 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

居家防疫期間持續兩個月，大部分民眾都配合政府居家防疫的規定；因為生活型態改變，讓許多產業受到嚴重打擊，更有廠商直接避開這段期間，延後新品上市；不過，有業者逆勢操作，在逆勢中創造出爆炸性的業績。六月三日才正式在台上市的「石墨烯懶人塑崩褲」，短短兩個月靠著「三大優勢」橫掃個大電商平台、電視購物，狂賣超過五萬條，營業額已經破億元大關，堪稱居家防疫期間最成功的產品之一。

▲▼ 天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！ 。（圖／業者提供）

▲雙廣告天后，林美秀、吳淡如合體代言推薦，天后把關創下眾多好評！

消費者「有感瘦」 「石墨烯懶人塑崩褲」持續長銷

廣告行銷業有個名言「好的廣告，會加速爛產品的死亡。」廣告操作成功，但如果產品效果不佳，只會因為壞口碑，讓產品加速滅亡；「石墨烯懶人塑崩褲」主打提升循環效果增加運動效能，在第一波成功打響聲量後，因為第一批消費者的體驗效果極佳，在網路上出現大量好口碑，也讓更多消費者產生購買動機，產生正向的銷售循環，讓產品持續長銷，至今沒有退燒的跡象。

▲▼ 天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！ 。（圖／業者提供）

▲熱賣五萬條，網路上許多消費者紛紛秀出自己的美照，塑崩褲修身效果超強！

塑塑身、繃繃脂 「回春褲」效果看得見

業者表示，產品的根本是「品質」，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「養身褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果；甚至有專家封石墨烯塑崩褲有「回春褲」。

▲▼ 天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！ 。（圖／業者提供）

▲塑崩褲塑身效果驚人! 網路上出現不少穿著前後照對比。


雕塑、養身、運動、循環 一件多功能；CP值超高

塑崩褲請來林美秀訴、吳淡如雙代言，兩位天后合作話題十足，還一口氣拍了三支廣告，第一支「不分SIZE篇」訴求不分尺碼、不論是22腰或46腰通通都穿得下。第二支「腳麻篇」訴求石墨烯材質循環效果，不管久站久坐，都可以呵護下半身。第三支「九頭身篇」強調強大塑身雕塑的功能，廣告在電視、網路放送下，引起許多女性的共鳴，也解決消費者居家防疫期間「運動量較少、食量變大、身材失守」的痛點。

▲▼ 天后代言「有感瘦」滿意度98%「石墨烯塑崩褲」搶破頭！ 。（圖／業者提供）

▲知名藝人路嘉怡、高以馨也紛紛秀出穿上塑崩褲的好身材。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買?
●官網獨家優惠組：https://chshop.work/61OHp
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