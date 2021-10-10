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社會 社會焦點 保障人權

飼主才說「不要摸牠、會咬人」　喝茫男下秒遭比特犬咬爆動脈慘死

▲▼比特犬。（圖／取自Pixabay）

▲尖石徐姓男子酒後找友人家的比特犬玩，結果被咬中大腿動脈死亡。（示意圖、非當事比特犬／Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹尖石山區，午後發生民眾被比特犬咬死意外，53歲徐姓男子在友人家飲酒聊天，男子酒後興起，突然走向一旁的比特犬逗弄，結果被比特犬一口咬中右大腿動脈，當場爆血倒地，119救護人員將他送醫仍回天乏術。

據了解，死者為53歲徐姓部落原住民，今天早上到附近友人家喝酒聊天，兩人邊喝邊聊，已經有醉意的徐男突然向一旁繫繩的比特犬伸手撫摸他，當時狗主人還提醒「不要摸牠，會咬人」，徐男不以為意的回答「沒關係啦」，沒隔多久，就發生比特犬爆衝咬中徐男右大腿。

徐男在酒精催化的影響下反應變遲鈍、來不及逃脫，最後大量出血當場倒地、失去了意識，隔壁鄰居發現後趕快報請119前往救人，只是徐男送到醫院後，才知道被咬中的位置是右大腿動脈，根本神仙難救。

狗主人向警方表示，這條比特犬是半年多前開始飼養，並非純種比特犬，因此才未通報造冊，但他深知犬隻兇猛，平時在家也會繫上狗鏈。

新竹縣家畜防治所表示，依《動物保護法》第20條相關規定，具攻擊性之寵物，如比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬等，出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，務必依規定繫妥1.5公尺以下長度的鍊、繩，並為其戴上透氣的口罩，如未配合即違法，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

但本次案發當事狗則是在自家、繫狗鍊，且狗主人還出言提醒「不要摸、小心咬人」的情況，較難構成開罰要件；至於登記造冊部分，大致來說，比特犬不論純種、混種，皆屬「危險犬隻」，只是目前尚未有明確規範「上追幾代血統」，由於血統認證困難，日前中央也曾研議，是否由專家依外型、驗血查驗DNA等方式納入血統驗證，但目前尚無定案。

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