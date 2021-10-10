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社會 社會焦點 保障人權

新竹男酒後興起找比特犬玩　遭暴衝咬中大腿動脈爆血亡　

▲▼比特犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲尖石一名部落原住民，酒後興起找比特犬玩，沒想到被咬中動脈慘死。（示意圖、非當事比特犬／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉國慶日下午發生一起比特犬咬死人意外，一名53歲部落原住民於今日與友人在家中共飲，男子酒後興起，突然走向比特犬逗弄牠，未料比特犬突然暴衝，咬住男子大腿，直接命中其右大腿動脈，造成他大量爆血，當場就倒地不起。隔壁鄰居發現後趕緊報案，只是當119救護人員抵達現場時，男子已無生命跡象，由於失血過多，送醫後依然回天乏術。

消防局表示，今日下午1時許接獲尖石山區有民眾遭比特犬咬傷，119救護人員抵達現場時，53歲男性傷者已無呼吸心跳，送醫後仍不治。

據了解，死者為53歲部落原住民，今天到友人家共飲聊天，男子酒後興起，前往撫摸逗弄比特犬，遭到失控的比特犬咬中大腿動脈，失血過多當場死亡，送醫後依然沒救回。

▲男子酒後興起找比特犬玩　遭爆衝咬中大腿動脈爆血亡。（圖／邵柏虎提供）

▲▼有比特犬救援經驗的邵柏虎說，被比特犬咬中很難鬆口，所以一定要做好安全防護。（圖／邵柏虎提供）

▲男子酒後興起找比特犬玩　遭爆衝咬中大腿動脈爆血亡。（圖／邵柏虎提供）

同樣在新竹縣湖口地區，前年才發生一起郵差遭比特犬咬傷事件，一名郵務士在騎車值勤期間，突然遭到從貨車跳下的比特犬攻擊，造成他膝蓋、手腕以及右腳受傷。之後新竹縣家畜疾病防治所展開調查，最終找到王姓飼主依《動物保護法》開罰3萬元罰鍰。

比特犬屢傳出攻擊事件，依《動物保護法》第20條相關規定，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，務必依規定繫妥1.5公尺以下長度的鍊、繩，並為其戴上透氣的口罩，如未配合即違法，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

動物救援專家、新竹市浪愛傳遞理事長邵柏虎說，比特犬咬合力驚人、攻擊性強，傷害人或犬隻事件頻傳，因而被農委會依「動物保護法」列為「危險性犬隻」，並禁止民眾輸出入及飼養繁殖，原本在養的比特犬，飼主可繼續飼養，但必須登記、列冊管理，業者不能販售與繁殖。

同樣被農委會列為具有攻擊性犬種有6種，除了比特犬之外，還包含日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬等。

邵柏虎也呼籲已經飼養比特犬的飼主們，應該要按照政府規定去列冊登記管理，且明知自己飼養的是管制犬種，更應該知道做好日常安全防護及專業訓練，不管是對自己或者他人，都是一種保護。

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