大雪山230林道驚傳墜谷　34歲山友無生命徵象！CPR搶救中

▲大雪山西勢山林道於國慶日下午傳出有山友墜谷意外。（圖／翻攝林務局網站）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

攀登苗栗知名百岳中雪山必經的西勢山林道(230林道)國慶日下午傳出有民眾墜落山谷，消防局接獲通報後，已派出特搜隊及二大隊人員前往搜救，不過目前尚未接觸墜谷山友，現場由其他山友回報，男子已失去生命徵象。

消防局表示，國慶日下午4時許接獲報案，位於泰安鄉大雪山230林道9K處一行6名登山客中，有一名34歲男性跌落山谷。目前山友中已接觸到傷者，但該名傷者已失去生命徵象，現場進行CPR搶救中，台中市消防局出動人員20名、苗栗縣消防局出動山搜人員2車7人，皆全力趕往現場中。

據林務局網站，西勢山林道原稱為230林道，過去為大雪山林區內主要運材道路，共規劃修築 5條主要幹線，即100至500號線，編號200號線為以大甲溪流域方向所修築之林道幹線，本林道因位於左側而得編號230。

西勢山林道為大雪山林區內較晚開闢完成的林道 ，路線方向以大安溪流域為主，起點位於小雪山埡口大雪山200線49.7K 處，沿小雪山、中雪山、大雪山山腰延伸至西勢山與興隆山，與位於同一 側之210林道互為上線與下線關係，本林道過去規劃長度達89公里，終點 位於大安溪事業區61林班內，而實際開設長度則約為63.8公里，止於64 林班中，林道35K處有知名的雪山1號神木佇立於旁，也是攀登中雪山的必經路線。

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