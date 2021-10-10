快訊／苗栗大雪山林道傳1人墜谷「無呼吸心跳」！警消搜救中

▲大雪山驚傳登山客墜谷。（圖／資料照）
記者陳凱力、陳羿妏／苗栗報導
雙十連假不少民眾外出遊玩，然而，苗栗縣泰安鄉大雪山230林道9K處今（10日）下午4時許卻傳出，一名男性登山客墜谷，無呼吸心跳，同行山友見狀趕緊報警。警消獲報後，現已派員上山救援。至於詳細情形，仍有待調查釐清。
據悉，一支登山團體共6人行經苗栗大雪山230林道9K處時，其中一名男子不慎失足墜谷，經下切領隊表示，男子目前失去呼吸心跳，現場人員正在實施CPR當中，而搜救隊員獲報後，現正趕赴現場搶救。
▲大雪山驚傳登山客墜谷。（圖／資料照）
記者陳凱力、陳羿妏／苗栗報導
雙十連假不少民眾外出遊玩，然而，苗栗縣泰安鄉大雪山230林道9K處今（10日）下午4時許卻傳出，一名男性登山客墜谷，無呼吸心跳，同行山友見狀趕緊報警。警消獲報後，現已派員上山救援。至於詳細情形，仍有待調查釐清。
據悉，一支登山團體共6人行經苗栗大雪山230林道9K處時，其中一名男子不慎失足墜谷，經下切領隊表示，男子目前失去呼吸心跳，現場人員正在實施CPR當中，而搜救隊員獲報後，現正趕赴現場搶救。
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