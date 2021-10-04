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醫生娘仙山墜谷死因出爐！夫淚崩見亡妻　姊怒控：繩子只有一半

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林姓醫師到場配合檢察官相驗，數度落淚。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中豐原某診所林姓醫師3日帶著劉姓妻子與親友至苗栗獅潭鄉攀登仙山，未料64歲的劉姓醫生娘拉繩索爬山時疑失去重心，摔落100公尺深山谷，被發現時身體變形、頭部受傷，已無生命跡象。檢察官4日下午率法醫相驗，丈夫在場數度落淚，不願受訪，但家屬質疑，該區無經過妥善管理，現場只有簡易繩索供人攀爬，且上山容易下山難，非常容易出意外，也透露檢察官將調查該區是何單位所管轄，釐清責任歸屬。

台中地檢署檢察官今下午率法醫相驗，初步認死因為臟器受損出血死亡，開出死亡證明後，將遺體發還家屬辦理後事。劉女多名家屬到場配合調查，丈夫情緒低落數度落淚，一旁親友不斷拍肩安慰。

林姓醫師大姊表示，仙山現場無官方步道，只有一條明顯是經過許多人踩出來、很克難的道路，上山時透過該步道可輕鬆登頂，但從另一頭下山時必須透過繩索；她說，聽聞其他家屬口述，現場下山有2條繩子可用，雖其中1條為完整的繩子，但另1條卻是老舊、疑斷掉的繩子，若是選到完整繩子可順利抵達山下，選到老舊繩子的話攀爬到一半就沒有繩子可抓，只能順著地形慢慢下山，相當危險。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林姓醫師大姊質疑現場設備老舊。（圖／記者白珈陽攝）

大姊也說，意外來地相當突然，錯過黃金救援時間，救難人員於第3現場才終於找到弟媳遺體，但已明顯無生命跡象，她透露，檢察官對家屬遭遇感同身受，將調查步道是何單位管轄，釐清責任歸屬。

苗栗縣消防局表示，3日於下午12時11分接獲通報，立即出動警備車及5名警消人員前往現場，下午1時02到達失足地點，研判跌落深度約100米看不見底。救難人員指出，同日下午1時45分尋獲劉女，但已身體變形、頭部嚴重外傷，失去呼吸、心跳，家屬放棄急救後準備吊掛救援，並於當日下午2時20分完成搬運下山撤出登山口，並交由警方處理後續事宜。

仙山為台灣小百岳之一，海拔高度最高為967公尺，頂峰為狹小突出的裸岩，需要依靠繩索攀附才能登頂。

▲救難人員在百米深的地方發現劉女，但已明顯死亡；救難人員用搬運方式將遺體運送下山。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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