限速60！國3彰化系統新設測速桿　拍到6張都超過90公里　　

▲國道3號彰化路段設測速照相桿。（圖／國道七隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

高速公路局在國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8K處，設立固定式測速照相桿，時速限速60公里，一旦超速被拍，罰鍰最高6,000元，從1日凌晨起開抓連續5天都掛零，這幾天正巧遇到國慶連假，拍到6件超速，時速均超過90公里，國道警方也提醒用路人行車速率，以維護交通安全。

國道3號銜接國道1號的彰化系統交流道，位於彎道下坡，加上高架橋有側風的問題，車輛行經彎道處若未減速，就有失控發生事故危機，也因此被外界公認為是超詭異的環狀路段。

去年9月30日凌晨1輛載運氫氣的槽車，從國道3號彰化系統交流道匯入國道1號時，疑似失控擦撞護欄，從20公尺高的高架橋上墜落，駕駛死亡。經國道七隊向高速公路局反映彰化系統交流道環狀匝道有需要設置測速照相桿需求，相關單位現場勘驗後，決定在196.8公里處設置1支測照桿，並先後完成搭設與驗收，並由國道七隊公路警察大隊檢視拍照主機。

這支固定測速桿從1日凌晨零時正式啟用開拍，速限60公里，罰鍰從3000起跳，最高開罰6,000元，經過國道警方不斷的宣導，連續5日取締件數掛0，這幾天適逢國慶連續假日返鄉及出遊車潮，終於開拍到6件超速，都落在時速超過90公里，警方研判有可能駕駛人一時疏忽掉有測速桿，沒有踩煞車直接匯入國道1號。