綠島百年「咾咕石厝」再生新力量　見證島嶼發展

▲綠島百年咾咕石厝，見證島嶼發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府文化處辦理「老屋安可－老建築保存再生計畫說明會」，在縣政府與計畫主持人詹益忠建築師的帶領下，飄洋過海來到了綠島分享如何重現老建築的風華，並以討論及分享的方式述說老建築保存再生利用的重要性。

台東縣長饒慶鈴表示，綠島地區因其獨特的地理環境及人文歷史，發展出特殊咾咕石屋及聚落風貌，透過修建、活化咾咕石屋不僅能活絡在地文化發展，也能讓外縣市遊客發現綠島另一個迷人之處。

文化處指出，有別於台東縣其他鄉鎮市的建設，綠島地區傳統房舍多以珊瑚礁岩「咾咕石」砌成，因海島地區早年缺建材，居民會以海底挖取回來的珊瑚礁石砌牆蓋屋；此外，為了對抗強烈的東北季風，綠島傳統石屋格局方正、牆壁厚、較低矮、門窗也小，主屋前院2側配置廚房、畜舍，而由於在日治時期綠島以出口柴魚至日本為主，因此幾乎家家戶戶都有1間小小的燒柴魚室。

傳統石屋以柚子湖聚落最多，但已無人居住；而其他房舍散落在中寮、南寮、公館等村，有人利用為養鹿場所，也有的閒置未再利用。近年來老屋整修的風氣建勝，團隊一行人拜訪了老校長姚麗吉的故居現在作為綠島的環境教育中心，而正在整修中柴魚大戶老家正如火如荼的修繕準備以咖啡廳的樣貌再現百年老屋風姿。

文化處長顏志光說，綠島是個充滿文化、故事的鄉鎮，不是只有「監獄」、「人權」、「火燒島」這些主題；還有屹立在老聚落裡的「咾咕石厝」，這些見證了綠島發展歷史的老厝們，將持續為大家述說屬於這裡的故事。」