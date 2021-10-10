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大陸多地限電　學者：能源管理機制有瑕疵

▲▼大陸電力,電網,缺電,缺電,限電。（示意圖／CFP）

▲大陸限電情況嚴峻。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國多個省分從9月底開始大規模限電，原因指向能耗雙控與煤炭短缺。然而中國金融學者認為，這次限電顯示能源供應管理機制有瑕疵，需要調整。

今年9月21日，浙江省下令多個高耗能行業即日起停產，「早上告知，晚上就斷電」，讓企業措手不及。透過媒體與網路傳播，浙江此舉被視為這波限電的起點，隨後各省市的調控政策陸續被端上檯面。

財新網30日刊發上海高級金融學院教授陳欣的評論指出，全國範圍內發生大限電，說明國家原有能源供應管理機制存在瑕疵，需要調整。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

他分析，供給制度改革促使煤價價格增加、利益分配影響發電企業、限電迫使地方政府的管理制度調整，多種因素交錯影響，顯示的是電力利益相關者的複雜博弈仍未達到平衡。

陳欣指出，煤電是中國最重要的電源，具有優異的穩定性和調峰特性，短期內難以被新能源取代。然而，先後對煤炭行業和電力企業實施供給側改革，打亂了市場的天然週期。

他說，中國對於煤炭業的利益壓制，迫使其不斷挖掘內部蘊藏的潛力以提高效率，這樣的行為造成的效果，其中之一就是將壓力轉嫁至下游的發電業，造成供電不斷下降。此外，市場化電力交易改革以及確保工商業平均電價只降不升的要求，又使得電力企業在博弈中處於不利地位。這些政策重新分配行業利益，影響相關電力企業的盈利與價值。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

火力發電企業面臨大幅虧損，自然發電的積極性不高，停機檢修的機組明顯增多；電廠不堪虧損自主降載，電力缺口因此加大。陳欣提到，這次限電後引發中央相關部門關注，並放寬政策，允許電價適度上漲。雖然相關企業的股價應聲上漲，但是是否能改善財務體質，仍需觀察。

陳欣在文中提到，平衡電力供需的有效機制仍是藉由市場化手段，將煤炭價格的上漲傳遞給下游高耗能行業。國家對電價的持續限制並不利於產業結構優化和高耗能企業減排，這次限電給各地政府調整電價機制，提供了較好的機會。

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