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山西暴雨27座煤礦場停產　內蒙72處煤礦場獲批有望年增產9925萬噸

▲山西連日暴雨，造成部分地區淹水情況嚴重。（圖／翻攝上觀新聞）

▲山西連日暴雨，造成部分地區淹水情況嚴重。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸第一產煤大省山西近日出現的暴雨影響煤礦保供政策。截至10月4日止，山西省共停產煤礦27座、非煤礦山99座、危化企業7家，停工在建工程231個。山西煤礦場因防汛要求而關閉，加劇動力煤市場產生更大缺口隱憂。不過，內蒙古自治區昨（7）日晚下發「加快釋放煤礦產能」通知，要求72處礦場增產，預估年產量可增至9925萬噸。

▲山西煤礦工人。（圖／CFP）

▲山西煤礦工人。（圖／CFP）

《21世紀經濟報道》指出，山西省能源局9月6日公佈的《全省生產煤礦生產能力公告》中，包括已取消（可恢復）的部分煤礦在內，共有682座煤礦在列，年產能自幾十萬噸至兩千萬噸不等。

據悉，山西省保供14省區市Q4煤炭中長期合同對接簽訂會9月29日在太原召開。按相關要求，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等省市，晉能控股集團對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等省區市；山西焦煤集團承擔河南省保供任務；華陽新材料科技集團承擔海南省保供任務；潞安化工集團承擔山東省保供任務，其餘保供任務由山西省各市煤炭企業承擔。

▲內蒙古鄂爾多斯智慧化自動採礦機。（圖／CFP）

▲內蒙古鄂爾多斯智慧化自動採礦機。（圖／CFP）

山西這輪暴雨導致多座煤礦停產，對煤炭產量造成不小影響。不過，大陸第二產煤大省內蒙古自治區則宣布要增產，以應對目前電煤供應短缺的問題。

內蒙古自治區能源局7日發出「關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知」，通知指出，錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局以及呼倫貝爾市工信局，立即通知列入國傢具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時按照擬核增後的產能組織生產。

這份名單中的72處核增煤礦中，有7處屬於大陸央企，同時，這72處核增煤礦建議新增產能預估可達9925萬噸／年，對市場供給面帶來新助力。
 

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