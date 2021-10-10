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老婦遭控是女巫！被狂打潑油活活燒死　5歲童圍觀還用木棍翻動焦屍

▲▼火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民主剛果最近獵巫事件頻傳。此為示意圖，與本新聞無關，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

剛果民主共和國東部的南基伍省（Sud Kivu）最近興起了一股「獵巫」的風潮，導致多名被誤認為是女巫的女子被活活燒死，甚至還有不足10歲的孩子也參與其中。社會學家表示，當地獵巫事件激增的原因與警方未履行其職責有關，導致民眾被自稱為傳教士或靈媒的人士操控。

綜合法新社與《衛報》報導，剛果的非政府組織表示，他們已在6月至9月期間接獲324宗獵巫案件，單只卡萊亥（Kalehe）一個區域，就記錄了114起類似案件，有5名女子被活活燒死、4名女子被民兵拖到不明地點。

剛果教師兼人權活動人士魯本加（Shasha Rubenga）透露，他曾在剛果的一個國家公園附近親眼見證一場獵巫行動，「那是某個星期一的清晨5點，幾個年輕男子拿著一份名單，上面寫滿了被指控為女巫的女性名字，她們共有19人，年齡約在65歲以上」。

▲▼女巫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據魯本加所述，這些女子被年輕的男子抓住、毆打後，被澆上汽油用火柴點燃，不到10歲的孩子也參與到了這場活動中，「我看到一個5歲的孩子拿著一根大木棍翻動燒焦的屍體」。

社會學家穆朱基瓦（Bosco Muchukiwa）表示，獵巫事件頻傳的原因是因為剛果警方和司法系統沒有履行職責，才讓當地自稱為傳教士或靈媒的「巴賈卡齊」（Bajakazi）勢力增加，「為了提升自身聲譽和影響力，巴賈卡齊聲稱自己能發現女巫，並命令民眾將她們燒死，但他們根本沒有這種能力，一切都是謊言」。

當地行政長官米德霍（Thadee Miderho）表示，政府曾在2年前抓住11名巴賈卡齊，並將他們判刑6個月，｢他們在承諾轉行後被釋放，不過其中還是有一些人在偷偷地重操舊業，每當有獵巫案件發生時，村民們都會說這是民眾所為、不提供名字，導致政府很難抓人」。

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