好險傳播鏈在我這裡結束了！　確診正妹1500字曝住院10天心聲

▲長相亮麗的吳小姐遭同住家人傳染新冠肺炎。（圖／吳小姐提供）

記者黃宥寧／綜合報導

「沒人會願意得COVID-19」，31歲吳小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問緩緩吐出最內心的話。在5月18日遭同住家人傳染新冠肺炎，醫護人員全副武裝到她家樓下接她；躺在車上的她，聽見車窗外路人議論紛紛「是確診者吧」，讓她當下除了難過也懷疑自己是不是做錯什麼？現在已康復的她，呼籲大家不要做獵巫行為，給病人和家屬一點空間。

31歲從事服務業的吳小姐，在個人臉書PO出長達1513字，分享自己得新冠肺炎心情。她表示會得到COVID-19並不是防疫沒做好，為了保護同住的三個月大姪子，她除了在戶外全程佩戴口罩以外，回到家也馬上洗澡換衣服，但沒想到同住家人與感染者有接觸，接觸當下更不知情。

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▼吳小姐確診後進醫院治療。（圖／吳小姐提供）

5月16日左右，同住家人突然發燒但沒有其他症狀，因疫情突然升溫，讓她也有些許不安並趕緊帶家人到醫院篩檢，回到家後也讓家人自行在自己房間隔離，她也趕緊向公司請假避免更多接觸，等待報告期間更驚訝得知家人接觸者也正在隔離。

5月17日當天她開始發燒、全身痠痛、喉嚨痛、腹瀉、頭痛頭暈，她心想這些症狀都和新冠肺炎的症狀一樣，也立刻戴上口罩並告知家人，「我可能得到新冠肺炎了」；評估自己身體狀況後，為避免接觸更多人並騎著機車到大醫院篩檢，當天篩檢已經有不少人在排隊等待就醫。

▼吳小姐確診後進醫院治療，護士為她進行一系列抽血檢查。（圖／吳小姐提供）

當天下午她的家人就接到衛生署電話通知確診，並立刻開始接受疫調安排住院治療，因為疫調過程時間很長，需要追溯過去14天的足跡，她甚至拿出皮包裡的發票確認時間地點和門市，深怕自己遺漏了哪些地方，當時她正發高燒38.8度，但仍努力交代過去14天去了哪裡。疫調結束，她立刻透過1922通報家裡有確診者但未被匡列的狀況，但電話那頭表示「必須等報告出來才能有後續處理」，同時她也聯絡最近密切的接觸者同事、家人、朋友，告知對方她的狀況希望能達到減少更多接觸者。

5月18日當天她收到確診的通知，必須到醫院進行治療，同時間她的家人也遭拆散、到其他防疫旅館進行隔離。吳小姐表示，不久醫護人員全副武裝到她家樓下接她，過程並要求她戴上醫療手套跟自行上車關門，一路上她內心非常的忐忑，車子行駛時更不斷聽到車窗外的路人紛紛指著救護車討論「是確診者吧」！她聽見這些話，快速將頭撇向一旁，不敢與窗外的人們對視。

▼吳小姐在醫院治療期間，心情相當沉重煎熬。（圖／吳小姐提供）



到達醫院後，1名醫護人員全副武裝推著輪椅出來接她，就這樣一路推到了隔離病房，並要求她躺在床上開始幫她一系列抽血。她回憶，當時護理師看起來非常的緊張，或許是長時間的厚重裝備加上緊張導致她前面護目鏡開始起霧，視線開始模糊，她見狀趕緊問「需要開手電筒嗎？」但抽血過程中護理師忘記關上開關，導致她的血流到床上及地上，護理師也不斷向她道歉，並表示要幫忙清理血，但她當下認為「如果多留病房一分鐘都是存在危險」委婉拒絕。

住院第一晚的她，看著天花板仍不敢相信自己得到COVID-19，就這樣一直到天亮無法入眠。第二晚症狀劇烈惡化，

開始出現咳嗽和嘔吐，甚至完全沒食慾，當護理師送飯菜給她，她逼自己吃了2、3口，但過沒多久卻噁心到全吐出來。

5月27日康復出院的她相當感慨，在醫院真的非常煎熬與孤單，在病房時只能默默落淚。但好險有專業醫療團隊，讓她熬過一切康復回到家裡，她也慶幸表示，「好險傳播鏈在我這裡結束了」，目前出院的她仍需要7天的居家隔離。

她希望大家即使在家也要做好防疫，重要時刻最好還是暫時和家人分開吃飯，因為你不知道誰把病毒帶回家了；並呼籲大家老實說出自己的足跡不要隱匿，幫自己也幫別人，因為你的一個秘密可能會導致疫情更加嚴重。最後她也拜託大家不要責備得到COVID-19的人，因為沒有人願意得到，也千萬不要做獵巫行為，給病人和家屬一點空間。

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