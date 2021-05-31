　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好險傳播鏈在我這裡結束了！　確診正妹1500字曝住院10天心聲

▲▼31歲正妹描述確診心情。（圖／吳小姐提供）

▲長相亮麗的吳小姐遭同住家人傳染新冠肺炎。（圖／吳小姐提供）

記者黃宥寧／綜合報導

「沒人會願意得COVID-19」，31歲吳小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問緩緩吐出最內心的話。在5月18日遭同住家人傳染新冠肺炎，醫護人員全副武裝到她家樓下接她；躺在車上的她，聽見車窗外路人議論紛紛「是確診者吧」，讓她當下除了難過也懷疑自己是不是做錯什麼？現在已康復的她，呼籲大家不要做獵巫行為，給病人和家屬一點空間。

31歲從事服務業的吳小姐，在個人臉書PO出長達1513字，分享自己得新冠肺炎心情。她表示會得到COVID-19並不是防疫沒做好，為了保護同住的三個月大姪子，她除了在戶外全程佩戴口罩以外，回到家也馬上洗澡換衣服，但沒想到同住家人與感染者有接觸，接觸當下更不知情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼吳小姐確診後進醫院治療。（圖／吳小姐提供）

▲▼吳小姐確診進醫院治療。（圖／吳小姐提供）

5月16日左右，同住家人突然發燒但沒有其他症狀，因疫情突然升溫，讓她也有些許不安並趕緊帶家人到醫院篩檢，回到家後也讓家人自行在自己房間隔離，她也趕緊向公司請假避免更多接觸，等待報告期間更驚訝得知家人接觸者也正在隔離。

5月17日當天她開始發燒、全身痠痛、喉嚨痛、腹瀉、頭痛頭暈，她心想這些症狀都和新冠肺炎的症狀一樣，也立刻戴上口罩並告知家人，「我可能得到新冠肺炎了」；評估自己身體狀況後，為避免接觸更多人並騎著機車到大醫院篩檢，當天篩檢已經有不少人在排隊等待就醫。

▼吳小姐確診後進醫院治療，護士為她進行一系列抽血檢查。（圖／吳小姐提供）

▲▼吳小姐確診進醫院治療。（圖／吳小姐提供）

當天下午她的家人就接到衛生署電話通知確診，並立刻開始接受疫調安排住院治療，因為疫調過程時間很長，需要追溯過去14天的足跡，她甚至拿出皮包裡的發票確認時間地點和門市，深怕自己遺漏了哪些地方，當時她正發高燒38.8度，但仍努力交代過去14天去了哪裡。疫調結束，她立刻透過1922通報家裡有確診者但未被匡列的狀況，但電話那頭表示「必須等報告出來才能有後續處理」，同時她也聯絡最近密切的接觸者同事、家人、朋友，告知對方她的狀況希望能達到減少更多接觸者。

5月18日當天她收到確診的通知，必須到醫院進行治療，同時間她的家人也遭拆散、到其他防疫旅館進行隔離。吳小姐表示，不久醫護人員全副武裝到她家樓下接她，過程並要求她戴上醫療手套跟自行上車關門，一路上她內心非常的忐忑，車子行駛時更不斷聽到車窗外的路人紛紛指著救護車討論「是確診者吧」！她聽見這些話，快速將頭撇向一旁，不敢與窗外的人們對視。

▼吳小姐在醫院治療期間，心情相當沉重煎熬。（圖／吳小姐提供）

▲▼吳小姐確診進醫院治療。（圖／吳小姐提供）
到達醫院後，1名醫護人員全副武裝推著輪椅出來接她，就這樣一路推到了隔離病房，並要求她躺在床上開始幫她一系列抽血。她回憶，當時護理師看起來非常的緊張，或許是長時間的厚重裝備加上緊張導致她前面護目鏡開始起霧，視線開始模糊，她見狀趕緊問「需要開手電筒嗎？」但抽血過程中護理師忘記關上開關，導致她的血流到床上及地上，護理師也不斷向她道歉，並表示要幫忙清理血，但她當下認為「如果多留病房一分鐘都是存在危險」委婉拒絕。

住院第一晚的她，看著天花板仍不敢相信自己得到COVID-19，就這樣一直到天亮無法入眠。第二晚症狀劇烈惡化，
開始出現咳嗽和嘔吐，甚至完全沒食慾，當護理師送飯菜給她，她逼自己吃了2、3口，但過沒多久卻噁心到全吐出來。

5月27日康復出院的她相當感慨，在醫院真的非常煎熬與孤單，在病房時只能默默落淚。但好險有專業醫療團隊，讓她熬過一切康復回到家裡，她也慶幸表示，「好險傳播鏈在我這裡結束了」，目前出院的她仍需要7天的居家隔離。

她希望大家即使在家也要做好防疫，重要時刻最好還是暫時和家人分開吃飯，因為你不知道誰把病毒帶回家了；並呼籲大家老實說出自己的足跡不要隱匿，幫自己也幫別人，因為你的一個秘密可能會導致疫情更加嚴重。最後她也拜託大家不要責備得到COVID-19的人，因為沒有人願意得到，也千萬不要做獵巫行為，給病人和家屬一點空間。

潔淨齒縫一手搞定

亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹話

正妹遭堂哥染指忍9年：他爸是警察沒人會信我...為何受懲罰的是我
 

ET快訊
快訊／蔡英文：每天緊盯下訂的2000萬劑疫苗　會跟民間合作爭
快訊／蔡英文：疫情已經趨緩　即將進入大規模疫苗接種階段
新北將新增淡水、泰山「高風險熱點地區」　匡列範圍曝光
LIVE／蔡英文親上火線！　談防疫、疫苗進度
快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬
台中推官方「確診足跡地圖」　一秒查出危險熱區
三級若再三個月　柯文哲：餓死會比病死還多
長髮正妹確診曝住院10天心聲：好險傳播鏈在我這裡結束了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

與北屯群聚確診者同辦公室　彰化上班族染疫...父母哥姊居家隔離

丞億文旅疫情下轉型！推個人隱居專案　日租辦公室供上班族分流

花蓮帽行「確診老闆娘」轉重症病房！兒：沒能守在身邊　萬人淚集氣

挺護理師妹回醫院抗疫！她收店認賠200萬　自嘲：這餐飲夢有點貴

宜蘭公布「傳統市場指引」　即起憑身分證尾數單雙號分流採買

病毒在市場傳播力強！醫曝比一般「高出34倍」：環境利於生存

疫苗之前人人平等　林右昌：不要製造貧富或縣市對立

快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬

台中推官方「確診足跡地圖」網站　一秒查出危險熱區

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

與北屯群聚確診者同辦公室　彰化上班族染疫...父母哥姊居家隔離

丞億文旅疫情下轉型！推個人隱居專案　日租辦公室供上班族分流

花蓮帽行「確診老闆娘」轉重症病房！兒：沒能守在身邊　萬人淚集氣

挺護理師妹回醫院抗疫！她收店認賠200萬　自嘲：這餐飲夢有點貴

宜蘭公布「傳統市場指引」　即起憑身分證尾數單雙號分流採買

病毒在市場傳播力強！醫曝比一般「高出34倍」：環境利於生存

疫苗之前人人平等　林右昌：不要製造貧富或縣市對立

快訊／奎山「硬辦畢典」下場出爐！北市教育局怒罰72萬

台中推官方「確診足跡地圖」網站　一秒查出危險熱區

蔣欣失婚「戀上李光潔」！　浪漫吻羞喊：不好意思下嘴啊

三兄弟保持距離看電視！ 網見「最左邊大顆毛頭」笑噴：牠最認真

員林透天「破1500萬」　他驚呆：是在漲什麼？

快訊／國產疫苗有政府人員炒股？ 蔡英文回應：已做內部清查

億級豪宅的防疫人生　電梯直達、專屬防疫餐直送家門口

雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

KS運彩分析／爵士@灰熊 難阻進攻推爵士讓分過盤

與北屯群聚確診者同辦公室　彰化上班族染疫...父母哥姊居家隔離

女星「2層口罩面罩」自虧：神經質　熬夜眼睛出狀況急就醫！

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

今確診+校正回歸「共347例本土」新北171例最多　各縣市分佈曝光

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

更多熱門

相關新聞

萬華確診女搭普悠瑪到台南　2天去安平市場

萬華確診女搭普悠瑪到台南　2天去安平市場

根據中央疫情流行指揮中心公告，全國新增274例本土個案，台南無新增案例，台南市長黃偉哲指出，台南連3天0確診，但市民朋友不可放鬆，大家努力持續做好防疫措施，外出全程戴好口罩，減少不必要移動、活動或集會，一次買足、減少到市場及賣場，齊心努力防疫。

室友確診7天後才被居隔　台中命理師5足跡曝

室友確診7天後才被居隔　台中命理師5足跡曝

台南市社福長照機構落實防疫作為

台南市社福長照機構落實防疫作為

實體世界的認知戰更激烈

實體世界的認知戰更激烈

確診者到IKEA逛街　業者：已消毒

確診者到IKEA逛街　業者：已消毒

關鍵字：

本土疫情確診者康復獵巫醫療

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

李千那「從沒想過會被詐騙」！

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面