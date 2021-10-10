快訊／第19號颱風南修生成！　圓規最快「入夜發海警」明起北、東部防豪雨

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快訊／第19號颱風南修生成！　圓規颱風最快「入夜發海警」明起北、東部防豪雨

▲「南修」颱風今天上午已由日本氣象廳發布生成。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲「南修」颱風今天上午已由日本氣象廳發布生成。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，輕度颱風「圓規」今日（10/10）凌晨2時，其相對位置於鵝鑾鼻東南方1240公里海面上，以每小時25公里速度，向西北轉西北西進行，7級風暴風半徑120公里，預測明日2時中心位置將來到鵝鑾鼻東南東方660公里之海面上。另外，西北太平洋上還有一熱帶性低氣壓（TD22）已生成，氣象局評估最快24小時內有機會生成為今年第19號颱風「南修」，由寮國命名，今日日本時間上午9時則已由日本氣象廳升格發布。

中央氣象局預報員陳伊秀說，圓規颱風相較昨日路徑稍微再往南修正一些，其暴風半徑約兩百公里，剛好有達到氣象局發布海上颱風警報標準，預計最快今天晚間19或20時左右，有機會發布海上颱風警報。至於南修颱風則離台甚遠，預計未來朝日本北部前進，對台灣無影響。

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陳伊秀談到，圓規颱風為南方海域大低壓帶中生成的叫小低壓系統，其外圍環流廣大，預計明天起至週二（10/11、 10/12）外圍環流將影響南台灣，尤其需留意明天開始將有一股東北風南下，颱風可能助長東北風南下的水氣，達到「廣義上的共伴效應」，明、後兩天北部和東半部地區有陣雨，並有局部大雨、豪雨甚至豪雨以上等級降雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨發生。

陳伊秀談到，週三開始（10/13）隨颱風逐漸遠離朝中國海南到前進，週三至週五（10/15）北部和東半部受風場影響仍有短暫陣雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨。

今天則為國慶連續假期第二天，陳伊秀說，今天上半天仍不受颱風外圍環流影響，大氣環境篇乾，但受偏東風影響，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫陣雨，下午起大環境風向逐漸轉為東北風，北部地區將轉為局部短暫陣雨的天氣，西半部仍為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，不至於影響到今天晚間國慶煙火的品質。

今天未下雨時各地依舊炎熱，陳伊秀說，西半部高溫可來到33至34間，感受上依舊悶熱；東部則為31至32度，雲量較多。

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