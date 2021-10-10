澳洲「恐怖之鳥」攻擊人事件高達3700起　疑與戴口罩有關

▲澳洲黑背鍾鵲今年攻擊人的情況特別頻繁。（圖／翻攝自推特）

文／中央社東京9日綜合外電報導

日媒報導，澳洲特有黑背鍾鵲在每年繁殖期間都會攻擊往來行人等，造成不少民眾受傷，而這種情況在今年特別多，可能跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下很多人都戴口罩有關。

近來網路上流傳一則鳥追逐攻擊騎著滑板車小男孩的影片，日本TBS電視台報導，這種黑白相間的「恐怖之鳥」是黑背鍾鵲（又名澳洲鵲或澳洲喜鵲）。

這則影片應該不是最近發生的事，2020年已有台灣媒體報導過；但TBS報導指出，每年8月下旬到10月間，是黑背鍾鵲的繁殖期，只要行人或自行車騎士經過鳥巢附近，很容易引發黑背鍾鵲攻擊，不少民眾因此受傷。

今年遭黑背鍾鵲攻擊的事件比往年來得多，至今已超過3700起。每年到了這個時期，只要是澳洲人都知道這種「恐怖之鳥」。

澳洲今年8月發生一起令人悲痛的憾事，一名女性在公園被黑背鍾鵲攻擊跌倒，造成懷抱中僅5個月大的嬰兒因頭部受強烈撞擊死亡。

黑背鍾鵲非常聰明，會記得攻擊自己的人的面貌。澳洲今年受到疫情影響，白天出門散步人數增加，且很多人都戴上口罩，專家認為，有可能造成黑背鍾鵲認知混亂。

生態學者瓊斯博士說，黑背鍾鵲看到大家都戴上口罩會以為都一樣，所以接連攻擊人類。

黑背鍾鵲在澳洲當地受到保護，未獲許可不能隨意捕捉或驅趕。

雖然黑背鍾鵲傷人事件頻傳，但報導也指出，只要不是繁殖期間，黑背鍾鵲幾乎不會傷人，所以對一般澳洲人來說，黑背鍾鵲還是易於親近的鳥類。