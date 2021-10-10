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開貨車到好市多「掃光622瓶紅酒」！貨車男被酸…秀收據讓網閉嘴

▲▼開貨車到好市多「掃光622瓶紅酒」！貨車男被狂酸…秀收據讓網閉嘴。（圖／翻攝 Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO開貨車到好市多掃光622瓶紅酒。（圖／翻攝 Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販賣的商品相當多元，時常引起台灣不常見的商品，供會員挑選挖寶。一名男網友表示，他日前伐限一瓶紅酒的CP值很高，這次發現好市多進貨，立刻開著貨車去將店內的622瓶紅酒買光。

該名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，「這瓶紅酒才229元，你喝過以後就會了解為什麼我們把它掃光了」，並附上他開著藍色貨車，直接到好市多將622瓶紅酒買光的照片。

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許多網友看完紛紛留言，「是批發商嗎？」「這酒cp值是不錯，但備這麼多瓶也是令人傻眼」、「是不是業配啊，喝一杯整瓶拿去燒菜的貨色」、「這做生意的吧，自家水都不用那麼多」、「不考慮投資開酒莊？」「每天喝2瓶要喝一年？這等級的酒不適合久放」。

▲▼開貨車到好市多「掃光622瓶紅酒」！貨車男被狂酸…秀收據讓網閉嘴。（圖／翻攝 Costco好市多 商品經驗老實說）

▲面對質疑，原PO直接將收據PO網。（圖／翻攝 Costco好市多 商品經驗老實說）

此外，也有人質疑原PO照片的真實性，氣得原PO直接PO出購買收據，證明他真的花了14萬2438元買光店內的622瓶紅酒，「掃個貨還要被酸民酸拿出證據」，並透露這是他第二次這樣做，之前買的酒過了賞味期味道也沒變。

網友看到收據後也說，「財富自由的感覺就是這樣嗎？」、「酸民就去喝醋就好了，跟人家討論什麼紅酒」、「用Takoma來載一堆紅酒也是合情合理的」、「貧窮限制了酸民的想像」、「有錢就是可以任性」、「買了14萬黑卡回饋下來其實超省的，如果是開店成本省很多」、「這支不會缺貨啦，北台中每次看都滿滿的，需要的人隨時去買 應該都能順利買到」。

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