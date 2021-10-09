黑衣醉男北捷毆人、打保全！下秒遭壓制…身份竟是「失業酒店少爺」

▲黑衣爛醉男大鬧捷運、動手毆人，最後慘遭壓制，還被判拘役55天。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

北捷南京復興站日前發生暴力事件，一名身穿黑衣的醉漢沒戴口罩進站，被站務人員提醒，竟出手毆人，還攻擊路過等車的大學生，最後慘遭員警壓制。男子的身份隨之曝光，原來是因為疫情失業的酒店少爺，因為這場鬧劇，被依照傷害罪、毀損罪送辦，被判拘役55天。

這名男子進入捷運站，因為喝得太醉，全身不斷搖晃，沒有辦法成功使用售票機購票，竟然對著女友破口大罵，又出腳狂踹機台，接著直接闖入月台。

由於男子行徑怪異，又沒戴口罩，站務人員、保全準備上前關切，沒想到男子先一步動手，先是推了對方一把，還毆打旁邊等車的大學生，現場混戰成一團。

▼黑衣男出腳踹售票機，還踹月台玻璃門，儘管女友在旁勸阻，依舊行為脫序。（圖／《東森新聞》）



所幸轄區員警獲報，立刻趕往現場，最後成功將男子壓制。事後經過調查，原來男子是在酒店擔任少爺，因為疫情失業，加上感情糾紛，心情不好又喝了酒，才會失控鬧事。

儘管失業心情不佳，鬧事終究是事實，男子還是被依照傷害罪、毀損罪送辦，被判拘役55天，可易科罰金5萬5,000元，喝個酒卻落得狼狽下場，得不償失。

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