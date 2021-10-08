6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開美眉全看傻

▲6名小姐脫衣熱舞全被帶回警局。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一間酒店提供辣妹全裸陪唱，警方喬裝成酒客前往消費，現場來了6名辣妹進入包廂開始脫掉衣服和內衣褲，還邊熱舞邊坐在員警身上，等到她們脫光光，警方立即表明身份並逮人，該酒店的黃姓負責人等被依妨害風化判刑7月，得易科罰金。

高雄六合路上一間酒店被發現有違法色情陪唱，警方獲報後，於前年11月佯裝客人來到酒店消費，進入包廂後由服務人員帶了小庭、昀兒、百威、裘莉、海倫、香香，共6名辣妹進場，接著開始脫掉內衣褲，跳起全裸舞，還坐在員警身上，當場被逮個正著。

警方調查，該間酒店由黃姓男子擔任登記負責人，吳姓男子則是現場負責人，負責接待顧客並介紹消費方式；錢姓男子擔任少爺，負責帶領坐檯小姐進入包廂、安排團體秀表演等工作；許姓男子則負責領檯，即控制電梯，並帶領坐電梯上樓之客人至大廳。消費方式以人數計算，每位客人基本消費為2千元，包廂費用則為3千元。

這4人被逮後均坦承犯行，也表示自己還有家庭要養，生活困頓，法官考量4人犯行及犯後態度，依圖利容留猥褻罪判黃姓負責人徒刑7月，得易科罰金，吳姓、許姓服務生則各被判5月及7月，均緩刑2年，但須各向公庫支付5萬及3萬元，錢男則是6月，可易科罰金。

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