　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

核武佔世界第一　美國仍稱預算吃緊現代化計畫停擺

我們想讓你知道…核武佔世界第一　美國仍稱核武預算吃緊現代化計畫停擺

▲核子武器示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲核子武器示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國為世界軍事第一強權，目前正面臨核武現代化成本過高問題，空軍副參謀長海諾特(Clint Hinote)中將，在軍事新聞網站(Breaking Defense)指出，若強行推動，將使其它軍備的現代化計畫被迫停擺。

海諾特在空軍協會會議上表示，沒有免費的資金，若依目前國防預算，核武將排擠其它重要部隊的投資，很難擁有一支現代化的空軍及太空部隊，並難以完成美軍整體核武現代化的目標。

美國國會預算辦公室在2021年5月估計，從2021年至2030年，國防部現代化計畫總成本為4050億美元（約新台幣11.3兆元），高於2019年估計的2380億美元（約新台幣6.7兆元），這個巨額的預算還不包括核武相關經費。

儘管如此，負責戰略、整合需求的副參謀長希諾特說，陸基核導彈和轟炸機機隊無法等待，核武現代化已達不能再推遲的地步。

雖有人提出可能會建立「核武現代化基金」，對此，海諾特表示，他沒有一個「好的答案」，核武現代化計畫將面臨二擇一的選擇，屆時，美國必須做出艱難的決定，高層正同時對核武進行態勢評估，希望能找到兩者並行的方式。

最後，空軍部長弗蘭克弗蘭克•肯德爾(Frank Kendall)一再強調，中國的威脅越來越大，雖然北京的核武力量比美俄小很多，但若發起核攻擊，能起到對全世界最低限度的威懾作用。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)2021年1月統計，包含退役核彈頭在內，美國擁有5550枚核彈頭、俄羅斯6255枚、中國350枚、英國225枚、法國290枚。由此可見，美國目前核彈頭數量仍位居第一。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
圓規颱風不排除侵台　「共伴效應」北台灣下週防致災降雨
快訊／莫德納113萬劑抵台！凌晨1點19分降落桃園機場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

核武佔世界第一　美國仍稱預算吃緊現代化計畫停擺

張競：美軍駐台是假新聞　除非簽署「喪權辱國」的不平等條約

美軍核潛艦霸氣破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

胡錫進推特恐怖警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」

印媒稱「200解放軍」越過印中邊境實控線　部分兵力遭印軍拘留

「蔣總統胡璉將軍八二三手札」　胡璉故居解密60年前密函

「站高才能看遠」　YLC-12雷達舉升18米抓超低空無人機

單兵拿手上就可放飛　彩虹-817無人機如「飛行手榴彈」

護台神艦「小鷹號」最終安排曝光　1枚銅板價就出售

海軍高效能艦第二艦開工　目標112年完成籌建6艘

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

黃秋生「每場都床戲」合作謝盈萱　跟范少勳騎車兜風..超怕喊：看前面！

核武佔世界第一　美國仍稱預算吃緊現代化計畫停擺

張競：美軍駐台是假新聞　除非簽署「喪權辱國」的不平等條約

美軍核潛艦霸氣破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

胡錫進推特恐怖警告：美軍派240人駐台　看解放軍「會不會空襲」

印媒稱「200解放軍」越過印中邊境實控線　部分兵力遭印軍拘留

「蔣總統胡璉將軍八二三手札」　胡璉故居解密60年前密函

「站高才能看遠」　YLC-12雷達舉升18米抓超低空無人機

單兵拿手上就可放飛　彩虹-817無人機如「飛行手榴彈」

護台神艦「小鷹號」最終安排曝光　1枚銅板價就出售

海軍高效能艦第二艦開工　目標112年完成籌建6艘

網紅全裸離奇慘死街頭　警破門逮「殺人夫」當場飲彈

日本「週一斷食法」10週瘦15公斤　營養師警告「隱藏地雷」

Toyz販毒遭爆黑吃黑　藥腳找統神爆內幕

德保拉拚第14勝！奪回三冠王　富邦推楊彬應戰

點牛排送豬肋排！雙十連假餐飲優惠整理包　國慶壽星也能享優惠

人體試驗誘餌…遭分屍盜身份！實習醫男友助肢解、屍塊淋熱水滅證

藍營毀滅戰奏效！　王浩宇：陳柏惟好感度低破20%

國中畢業農夫打贏官司「賺比正牌律師多」　判刑上訴後更慘

嫌男生月入不到20萬「是殘疾」　她還要130萬聘金才肯嫁

八大行業「復工時間」首度曝光　陳時中透露必要條件

礁溪銀樓搶案「老闆被子彈擦額」　妻躲一旁拿書突襲狂砸！力退搶匪

軍武熱門新聞

美軍核潛艦破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

胡錫進：美軍派240人駐台看解放軍「會不會空襲」

張競：「美軍駐台1年」假新聞

美海軍部長：「威脅而非開戰」　予台實質支援

印媒稱「200解放軍」越過實控線　部分兵力遭印軍拘留

YLC-12雷達升18米抓超低空無人機

蔣總統胡璉將軍八二三手札

護台神艦「小鷹號」最終安排曝光　銅板價出售

「飛行手榴彈」彩虹-817無人機

美核武預算吃緊　計畫被迫停擺

靠北長官抱怨「美方可以喝瓶裝牛奶」　曝光美軍安合旅

海軍目標112年建6艘高效能艦

76架B-52H轟炸機換新引擎　再戰30年

張競／大陸「對台動武」前告知美國　其實也不要感到意外

更多熱門

相關新聞

年薪150萬天龍女台中找房30間　自稱：超過這單價「買不下去」

年薪150萬天龍女台中找房30間　自稱：超過這單價「買不下去」

台中地理位處中心，更曾被票選為最宜居的城市，不論天氣、人口密集度、生活環境都頗受青睞，就有在北市工作的小資女嚮往台中生活，2年來陸續在中部看了近30間房，但她也透露「單價超過45萬元，真的買不下去。」

97歲嬤困火海！被路人救出來　第一句話先問狗

97歲嬤困火海！被路人救出來　第一句話先問狗

各國閱兵場面大比拚　印度摩托車30人疊羅漢

各國閱兵場面大比拚　印度摩托車30人疊羅漢

拜登所說的「台灣協議」存在嗎？

拜登所說的「台灣協議」存在嗎？

加入CPTPP不應適用「先中後台」

加入CPTPP不應適用「先中後台」

關鍵字：

美國預算核武中國威脅

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

「5生肖」寒露後運勢暴漲！

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看

圓規不排除侵台！大拐彎炸豪雨

5子女吞2千萬家產！79歲媽慘被棄公園

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面