核武佔世界第一　美國仍稱預算吃緊現代化計畫停擺

▲核子武器示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國為世界軍事第一強權，目前正面臨核武現代化成本過高問題，空軍副參謀長海諾特(Clint Hinote)中將，在軍事新聞網站(Breaking Defense)指出，若強行推動，將使其它軍備的現代化計畫被迫停擺。

海諾特在空軍協會會議上表示，沒有免費的資金，若依目前國防預算，核武將排擠其它重要部隊的投資，很難擁有一支現代化的空軍及太空部隊，並難以完成美軍整體核武現代化的目標。

美國國會預算辦公室在2021年5月估計，從2021年至2030年，國防部現代化計畫總成本為4050億美元（約新台幣11.3兆元），高於2019年估計的2380億美元（約新台幣6.7兆元），這個巨額的預算還不包括核武相關經費。

儘管如此，負責戰略、整合需求的副參謀長希諾特說，陸基核導彈和轟炸機機隊無法等待，核武現代化已達不能再推遲的地步。

雖有人提出可能會建立「核武現代化基金」，對此，海諾特表示，他沒有一個「好的答案」，核武現代化計畫將面臨二擇一的選擇，屆時，美國必須做出艱難的決定，高層正同時對核武進行態勢評估，希望能找到兩者並行的方式。

最後，空軍部長弗蘭克弗蘭克•肯德爾(Frank Kendall)一再強調，中國的威脅越來越大，雖然北京的核武力量比美俄小很多，但若發起核攻擊，能起到對全世界最低限度的威懾作用。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute)2021年1月統計，包含退役核彈頭在內，美國擁有5550枚核彈頭、俄羅斯6255枚、中國350枚、英國225枚、法國290枚。由此可見，美國目前核彈頭數量仍位居第一。