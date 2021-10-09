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二度酒駕被逮判刑5月　男求減刑「女兒遭酒駕撞死」藉酒澆愁

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

▲苗栗一名曾姓男子酒駕被警方逮到，一審被判刑5月，曾男不服上訴二審，卻向法官哭訴女兒也是遭酒駕撞死，希望能藉此減刑。（圖／示意圖，與本案無關／記者林世文攝）

記者林冠吟／苗栗報導

苗栗一名曾姓男子去年酒後騎車上路，被警方逮到吐氣所含酒精濃度高達每公升0.50毫克，被依公共危險罪送辦。一審，法官依法判其有期徒刑5月，得易科罰金，曾男不服，上訴二審，還向法官哭訴，他酒駕上路的原因是為了要逃避「喪女之痛」，因為她的愛女是因為遭人酒駕撞上身亡，請求法官輕判，不過不被法官採信，駁回其上訴，維持原判。

曾姓男子去年11月，因酒後騎車上路，被警方逮到吐氣所含酒精濃度每公升高達0.50毫克，當即被依公共危險罪嫌送辦。一審，法官也依法判其有期徒刑5月，得易科罰金，不過曾男不服，上訴二審。

曾男向法官哭訴，其喝啤酒後再上路，是為了要逃避「喪女之痛」，因為他的愛女在2010年就讀大學間，遭人酒駕撞上而身亡，遭逢喪女之痛後，讓他自此罹患嚴重憂鬱症和失眠症至今，他酒駕上路是「藉酒消愁」和一般人「參加聚會、飲酒作樂、舉觴狂歡」等行為不應等同視之，更何況他出發的小吃店其住家僅有1至2分鐘車程，他被警方查獲酒駕的地點更離住家僅有300公尺距離，顯見他用餐完畢便立即返家，未多作停留也未吵鬧滋事，更沒有騎車搖晃、反應遲鈍、判斷力下降等影響用路安全之危險駕駛行為。

曾男還向法官強調，自他喝酒後到被查獲，已相隔21小時，如果以正常人新陳代謝來看，其體內所殘留的酒精應以代謝完畢，惟其因長期罹患肝病，代謝功能較差，無法和正常人同在正常時間將所服用的酒精代謝完畢，因而向法官請求廢棄原判，從輕量刑並給予緩刑機會。

不過苗栗地院審理後指出，曾男在2018年時已有酒駕紀錄，其愛女遭人酒駕遭撞傷過世與其長期患病等狀況，固有可憫之處，但都不是可以拿來合理化酒後騎車的理由；另，法官認為曾男指出其沒有酒後鬧事、騎車距離不長和其愛女在就讀大學時，因酒駕駕駛撞擊身亡等情事，曾男理應對酒駕犯行深惡痛絕，警惕自己避免酒駕，未料卻二度酒駕被逮，罔顧其他用路人的生命安全，難以讓人信服而作為減刑的理由，認為原判決量刑無誤，駁回其上訴，維持原判。

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